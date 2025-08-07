Πανσέληνος Αυγούστου: 3 ζώδια που θα επηρεαστούν έντονα από το ολόγιομο φεγγάρι

Τα 3 ζώδια που θα δοκιμαστούν κατά την αυγουστιάτικη Πανσέληνο στις 9/8.

Ο Αύγουστος κορυφώνεται με μια δυναμική Πανσέληνο - στις 9/8 - που θα φέρει στην επιφάνεια συναισθήματα, αποφάσεις και αποκαλύψεις. Η ενέργεια του ολόγιομου φεγγαριού είναι πάντα ισχυρή, όμως αυτή τη φορά αγγίζει πιο έντονα συγκεκριμένα ζώδια, ενεργοποιώντας βαθύτερες ανάγκες, εσωτερικές εντάσεις αλλά και σημαντικές αλλαγές.

Ανεξαρτήτως ζωδίου, όλοι θα νιώσουμε κάποιου είδους επιρροή - άλλοι θα νιώσουν πιο συναισθηματικοί, άλλοι πιο ανήσυχοι, ενώ κάποιοι ίσως κληθούν να κλείσουν ένα κεφάλαιο της ζωής τους, αλλάζοντας διαδρομή. Ωστόσο, για τρία ζώδια συγκεκριμένα, η Πανσέληνος του Αυγούστου 2025 φέρνει εξελίξεις που δύσκολα θα περάσουν απαρατήρητες.

Τα ζώδια που θα νιώσουν την ενέργεια της αυγουστιάτικης Πανσελήνου

Λέων

Η Πανσέληνος φωτίζει τον άξονα των σχέσεων σου, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα συνεργασιών και προσωπικών δεσμεύσεων. Ίσως αισθανθείς ότι κάτι μέσα σου «βράζει» και σε καλεί να μιλήσεις ανοιχτά ή να πάρεις θέση. Αν βρίσκεσαι σε μία σχέση που σε πιέζει ή σε περιορίζει, δεν αποκλείεται να θελήσεις να πάρεις αποστάσεις. Από την άλλη, μπορεί να προκύψει μια έντονη συναισθηματική στιγμή που σε φέρνει πιο κοντά σε κάποιον. Όπως και να 'χει, οι εξελίξεις είναι καίριες. Φρόντισε να μην αντιδράς παρορμητικά και να ακούς και την άλλη πλευρά.

Σκορπιός

Για σένα, η Πανσέληνος επηρεάζει τον τομέα της καριέρας και της κοινωνικής εικόνας. Ενδέχεται να βγουν στην επιφάνεια θέματα με ανώτερους, πιέσεις στον επαγγελματικό τομέα ή ακόμα και μια απροσδόκητη αλλαγή πορείας. Είναι η στιγμή να επανεκτιμήσεις τις φιλοδοξίες σου και να αναρωτηθείς αν αυτό που κάνεις σε εκφράζει πραγματικά. Πρόσεξε τις παρορμητικές κινήσεις και φρόντισε να δράσεις με στρατηγική. Παρότι το κλίμα ίσως είναι φορτισμένο, μπορεί να υπάρξει μια ευκαιρία που θα φέρει άνοδο - αν είσαι έτοιμος να την αναγνωρίσεις.

Υδροχόος

Η Πανσέληνος φέρνει έντονο φως στον εσωτερικό σου κόσμο, αναμοχλεύοντας σκέψεις, φόβους αλλά και όνειρα που έχουν ξεχαστεί μέσα στα χρόνια. Είναι μια περίοδος που ίσως νιώσεις πως κάτι πρέπει να αλλάξει, αλλά δεν είσαι ακόμα σίγουρος/η τι ακριβώς. Εμπιστεύσου τη διαίσθησή σου και μην πιέζεις καταστάσεις. Αν κάτι τελειώνει, άφησέ το να φύγει. Αντί να παλεύεις με ό,τι δεν σου ταιριάζει πλέον, εστίασε στη νέα κατεύθυνση που αρχίζει να σχηματίζεται. Οι αποκαλύψεις μπορεί να είναι εσωτερικές, αλλά καθοριστικές.