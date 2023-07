Beauty Testimonial: Η θεραπεία που έσωσε τα μαλλιά μου!

Έφτασε επιτέλους η στιγμή που μπορώ να απολαύσω μαλλιά γεμάτα υγεία και λάμψη.

Τα μαλλιά μου είναι το πιο πολύτιμο αξεσουάρ μου. Τα έχω πάντα μαζί μου, ολοκληρώνουν την εμφάνισή μου, ορίζουν το στιλ μου. Όσα άλλα αξεσουάρ και να προσθέσω, κανένα δεν είναι σαν αυτό το δώρο της φύσης που με γεμίζει θηλυκότητα και αυτοπεποίθηση. Φυσικά, δε θα μπορούσα να νιώθω και να σκέφτομαι έτσι αν αυτή τη στιγμή δεν απολάμβανα την υγεία και την ομορφιά τους, καθώς έχουν υπάρξει στιγμές στη ζωή μου που δεν ήμουν ευχαριστημένη με την όψη τους, με ενοχλούσε η υφή τους, προβληματιζόμουν με το ατίθασο του χαρακτήρα τους και σε καμία περίπτωση δεν έπαιρναν τη μορφή που ήθελα, εκτός αν περνούσα πολλές ώρες με θερμικές εργασίες. Αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν, αφού κάποια στιγμή αποφάσισα πως πρέπει να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου και να μεταμορφώσω τα μαλλιά μου σε αυτό το δώρο που ανέφερα παραπάνω και που σήμερα δεν χορταίνω να αγγίζω και να καμαρώνω στον καθρέφτη μου. Αυτό φυσικά δεν ήρθε μόνο του, αλλά έπειτα από έρευνα που με οδήγησε στην πηγή ομορφιά της τρίχας μου, τα προϊόντα Vivianne Hair Care.



Ανακαλύπτοντας τον θησαυρό των μαλλιών μου

Όταν τα μαλλιά μου άρχισαν να εκπέμπουν SOS, ξεκίνησα να ερευνώ ποια θα ήταν η ιδανική σανίδα σωτηρίας για εκείνα. Η έρευνά μου σταμάτησε στα Vivianne Hair care, τα κομμωτηριακά προϊόντα υψηλής ποιότητας που υπόσχονταν απόλυτη αναδόμηση των μαλλιών μου και πράγματι το κατάφεραν. Για μένα είχε μεγάλη σημασία να βρω προϊόντα που να έχουν δημιουργηθεί μέσα από εμπειρία και τεχνογνωσία, να μην έχουν χημικά συστατικά και να είναι vegan, καθώς αυτό ταιριάζει στις δικές μου ανάγκες. Τα Vivianne Hair Care αποτελούν αποτέλεσμα έμπνευσης της ιδρύτριας, της Vivianne που βρίσκεται στο χώρο της κομμωτικής και της περιποίησης μαλλιών για περισσότερα από 25 χρόνια στην Ελλάδα. Το πάθος και η αγάπη της, την ενέπνευσαν να δημιουργήσει τη δική της σειρά περιποίησης μαλλιών με στόχο τα όμορφα και υγιή μαλλιά μέσα από συνθέσεις που σέβονται την τρίχα και το τριχωτό της κεφαλής. Και πράγματι αυτό ακριβώς πετυχαίνουν καθώς τα προϊόντα περιποιούνται την τρίχα από μέσα προς τα έξω, ενώ συγχρόνως προσφέρουν το δώρο της άμεσης αναζωογόνησης και αυτό με συστατικά φυσικής προέλευσης (πάνω από 70% σε κάθε προϊόν) και με μια σταθερά βιώσιμη πρακτική και διαρκή ηθική δημιουργικότητα. Μια σειρά δηλαδή που μου ταίριαξε από όλες τις απόψεις - τεχνολογία, καινοτομία, εμπειρία, sustainability, αποτέλεσμα – και που έγινε τελικά ο φύλακας άγγελος των μαλλιών μου. Η έρευνα μου έφερε τα καλύτερα αποτελέσματα και εγώ τα απολαμβάνω καθημερινά μέσα από τα υπέροχα σχόλια που δέχομαι για τα μαλλιά μου!

My Perfect Hair Care Set

Η σειρά περιποίησης μαλλιών Vivianne Hair Care βασίζεται στη δύναμη της φύσης. 100% Vegan, Paraben free, SLS free και με μια καινοτομία που περιποιείται την τρίχα από μέσα προς τα έξω, ενώ συγχρόνως προσφέρουν το δώρο της άμεσης αναζωογόνησης. Στον πυρήνα αυτής της φόρμουλας το Έλαιο Αβησσυνίας που είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνες, ενώ μια σειρά από φυσικά συστατικά όπως το εκχύλισμα μπαμπού, οι πρωτείνες σιταριού, το έλαιο jojoba και moringa αναδομούν και επαναφέρουν τη λάμψη χαρίζοντας φυσική φροντίδα στα μαλλιά μου. Αγαπημένο μου το Vivianne Revive Super Set που αποτελείται από το Vivianne Revive Miracle 18 Leave in Mask και το Vivianne Revive Hair Oil που δεν λείπει πια ποτέ από την hair care routine μου. Τη Leave in Mask την εφαρμόζω μετά το λούσιμο 2 φορές την εβδομάδα και το Hair Oil Treatment το χρησιμοποιώ σε στεγνά ή βρεγμένα μαλλιά κάθε μέρα, ακόμη και αν δεν έχω λουστεί το ίδιο πρωί και θέλω απλώς να δώσω λίγο κίνηση και να ορίσω τις άκρες μου. Ο συνδυασμός αυτών των προϊόντων με οδηγεί σε υγιή, λεία και λαμπερά μαλλιά που δεν φριζάρουν, ενώ είναι προστατευμένα από UV ακτίνες , θερμότητα και περιβαλλοντικούς ρύπους οπότε μπορώ άφοβα να δώσω και λίγο στιλ με την πρέσα μου και έπειτα να βγω στην ηλιόλουστη πόλη για να κάνω τις δουλειές μου. Με συχνή χρήση έχω δει τα μαλλιά μου να μεταμορφώνονται, να αναζωογονούνται και να λάμπουν, ενώ εγώ αισθάνομαι σίγουρη πως ό,τι και να φορέσω, το πιο πολύτιμο αξεσουάρ μου θα είναι πάντα εκεί να με κάνει να δείχνω και να νιώθω υπέροχα. Ευχαριστώ Vivianne Hair Care για αυτό το τέλειο συναίσθημα!

