Οι δύο απλές λέξεις που μειώνουν το άγχος, σύμφωνα με νευροεπιστήμονα

Δοκίμασέ το τη στιγμή που νιώθεις πως όλα καταρρέουν

Πότε ήταν η τελευταία φορά που αγχώθηκες για κατάσταση στην οποία δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα; Ίσως πριν από μια σημαντική προθεσμία ή ένα κρίσιμο πρότζεκτ στη δουλειά που δεν πήγε όπως θα ήθελες. Είναι γεγονός πως όσο καλά κι αν προετοιμάζεσαι, πάντα θα συμβαίνουν γεγονότα που ξεφεύγουν από τον έλεγχό σου.

Και όταν συμβούν, χάνεις την ψυχραιμία σου - γιατί εκείνη τη στιγμή αυτό είναι το πιο εύκολο. Το άγχος σε κατακλύζει και νιώθεις πως όλα έχουν καταρρεύσει γύρω σου. Επειδή όλοι γνωρίζουμε πως τέτοιες στρεσογόνες στιγμές επιβαρύνουν σημαντικά την υγεία μας και τις συνέπειες θα τις εντοπίσουμε στο μέλλον, ίσως πρέπει να ακολουθήσουμε την συμβουλή της Αν-Λορ Λε Κανφ, νευροεπιστήμονα και συγγραφέα του best seller Tiny Experiments.

Τι λέει λοιπόν η Κανφ; Πως υπάρχουν δύο απλές λέξεις που περιορίζουν σημαντικά το άγχος της στιγμής και φαίνεται πως έχει αποτελέσματα. Πρόκειται για την εξής φράση: «Και λοιπόν;». Κάθε φορά που κάτι πάει στραβά, ξεκίνα να χρησιμοποιείς τη φράση «και λοιπόν;» για να κατέβεις βήμα-βήμα στην αλυσίδα των συνεπειών.

Πώς λειτουργεί;

Φαντάσου ότι οργανώνεις μια εκδήλωση, η οποία ξεκινά σε τρεις ώρες. Ξαφνικά, κάποιος πολύ σημαντικός σε ενημερώνει ότι δεν μπορεί να βρίσκεται στο πόστο του, όπως ο άνθρωπος που θα έφερνε το φαγητό. Ο πανικός είναι το πρώτο συναίσθημα, αλλά «και λοιπόν;».

Και λοιπόν; Δεν έχουμε φαγητό.

Και λοιπόν; Οι καλεσμένοι θα πεινάσουν. Και θα εκνευριστούν.

Και λοιπόν; Πρέπει να βρούμε λύση: Υπάρχει κάποιο μαγαζί κοντά; Μπορούμε να παραγγείλουμε delivery;

Και λοιπόν; Το φαγητό δεν θα είναι αυτό που υποσχεθήκαμε, αλλά τουλάχιστον θα τους προσφέρουμε κάτι.

Ουσιαστικά αυτό που κάνει ο κανόνας «και λοιπόν;» τόσο χρήσιμο είναι ότι σε φέρνει ξανά στο παρόν και σε βοηθά να επικεντρωθείς σε ό,τι μπορείς να ελέγξεις. Σε εκπαιδεύει να γίνεσαι πιο πρακτικός και να σκέφτεσαι λύσεις.

Πώς μειώνει το άγχος;

Γιατί μερικές φορές, η φράση «και λοιπόν;» σημαίνει κυριολεκτικά “δεν έγινε και τίποτα”. Η Λε Κανφ το εξηγεί με προσωπικό παράδειγμα: Πριν λίγες εβδομάδες, ήταν προγραμματισμένο να δώσει μια βασική ομιλία σε μια κορυφαία τεχνολογική εταιρεία. Αρρώστησε και δεν κατάφερε να παραδώσει τις διαφάνειες της παρουσίασης εγκαίρως. «Στην αρχή πανικοβλήθηκα. Σκέφτηκα: Θα νομίσουν ότι είμαι η χειρότερη ομιλήτρια. Άργησα τόσο πολύ, και ο νους μου άρχισε να τρέχει προς το χειρότερο σενάριο, χωρίς φρένα».

Όμως όλα άλλαξαν όταν είπε αυτές τις δύο μαγικές λέξεις. «Σκέφτηκα: Ωραία, οι διαφάνειες θα καθυστερήσουν για μερικές μέρες. Και λοιπόν; Έχουν χίλια άλλα πράγματα να κάνουν. Οι διαφάνειες θα είναι έτοιμες πολύ πριν τη μέρα της παρουσίασης. Κανείς δεν θα πεθάνει.» Και τότε ήρθε η απελευθέρωση: «Και λοιπόν;»

Αν εσύ ή κάποιος που γνωρίζεις παραλύει από το άγχος κάθε φορά που τα πράγματα δεν πάνε όπως σχεδιάστηκαν, δοκίμασε το. Αν το εξασκήσεις αυτό σαν νοητικό εργαλείο, θα μάθεις να ξεχωρίζεις μεταξύ όσων μπορείς και όσων δεν μπορείς να ελέγξεις. Και – ίσως πιο σημαντικό – θα ανακαλύψεις ότι πολλά πράγματα δεν αξίζουν καθόλου να σε αγχώνουν.