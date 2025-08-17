5 παραθαλάσσιες ευρωπαϊκές πόλεις που θα ερωτευτείς με την πρώτη ματιά

Μήπως να κλείσεις εισιτήρια για Σεπτέμβρη;

Σαν το ελληνικό καλοκαίρι δεν έχει, όπως έχει επιβεβαιωθεί από εκατομμύρια τουρίστες που καταφθάνουν στη χώρα μας, για να περάσουν μέρος των διακοπών τους. Τα ελληνικά νησιά αποτελούν έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως τη θερινή περίοδο και όχι αδίκως, αφού προσφέρουν μία ξεχωριστή και αξέχαστη εμπειρία σε κάθε επισκέπτη. Για να είμαστε δίκαιοι, όμως, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως και στην Ευρώπη υπάρχουν μερικές «κρυμμένες» ονειρεμένες πόλεις, που θυμίζουν νησί, και σίγουρα αξίζει να τις επισκεφτείς. Είναι χτισμένες πάνω στη θάλασσα, γεγονός που τις κατατάσσει στη λίστα με τους καλοκαιρινούς προορισμούς.

Ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις ευρωπαϊκές πόλεις να τις έχει ακουστά. Ίσως, πάλι, και όχι. Όσοι τις έχουν επισκεφτεί, ανήκουν στους τυχερούς που έχουν αντικρίσει κατάματα τη μοναδική ομορφιά τους και τη γοητευτική ηρεμία τους. Παρά την τοποθεσία και τις παροχές τους, ωστόσο, δεν έχουν αυτή την κοσμοσυρροή και την ένταση, που θα συναντήσεις σε άλλους καλοκαιρινούς προορισμούς. Ο τουρισμός παραμένει σε χαμηλά, διαχειρίσιμα επίπεδα, χαρίζοντας μια ποιοτική εμπειρία στους ταξιδιώτες που καταφθάνουν από διάφορες γωνιές του πλανήτη. Όλες είναι εύκολα προσβάσιμες - είτε με αεροπλάνο είτε με αυτοκίνητο - συνεπώς μήπως να προγραμματίσεις ένα ταξίδι στο εξωτερικό τον Σεπτέμβριο, δίνοντας μια μικρή παράταση στις διακοπές σου;

5 ονειρεμένες και μη κοσμοπολίτικες ευρωπαϊκές πόλεις χτισμένες πάνω στη θάλασσα

1. Πολινιάνο α Μάρε, Ιταλία

Χτισμένο πάνω στους απόκρημνους βράχους της Αδριατικής, στο νότιο τμήμα της Ιταλίας, το Πολινιάνο α Μάρε μοιάζει να είναι βγαλμένο από καρτ ποστάλ. Λευκά σπίτια «γαντζώνονται» στα βράχια πάνω από καταγάλανα νερά, ενώ μικροί κολπίσκοι κρύβονται από κάτω - ιδανικοί για μια ήσυχη βουτιά μακριά από τη βαβούρα των υπόλοιπων επισκεπτών. Η πόλη φημίζεται για τη μαγευτική θέα στη θάλασσα αλλά και για τις θεαματικές βουτιές από τους βράχους (δεν ξέρω τώρα, αν εσύ θέλεις να δοκιμάσεις κάτι τέτοιο). Με μια πτήση μέχρι το Μπάρι και οδηγώντας λιγότερο από μία ώρα, θα βρεθείς σε έναν προορισμό που δεν θα ξεχάσεις ποτέ.

Shutterstock

2. Μονόπολι, Ιταλία

Αυτή η παραθαλάσσια πόλη στην περιοχή της Απουλίας ξεχωρίζει για τα πέτρινα κτίρια, τα ήσυχα σοκάκια και το λιμάνι με τα ψαροκάικα, που θα σε γυρίσει πίσω στον χρόνο. Η παλιά πόλη απλώνεται γύρω από μια μικρή, γραφική παραλία, όπου οι ντόπιοι μαζεύονται τα απογεύματα για μια χαλαρή βουτιά - λίγο πριν από τη δύση του ηλίου. Από Πολινιάνο α Μάρε μπορείς να φτάσεις οδικώς στη Μονόπολι, μιας και βρίσκονται πολύ κοντά.

Shutterstock

3. Ρόβινι, Κροατία

Αυτή η παραθαλάσσια πόλη της Ίστριας συνδυάζει την ιταλική και με τη σλαβική κουλτούρα. Τα παστέλ σπίτια που αναδύονται μέσα από τη θάλασσα, τα στενά δρομάκια που σε οδηγούν σε μικρά, κρυμμένα wine bars και η ακτή, θυμίζουν πίνακα ζωγραφικής. Οι βραχώδεις παραλίες που βρίσκονται μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο, είναι ιδανικές για all day χαλάρωση με θέα. Το Ρόβινι είναι εξίσου ρομαντικό με τη Βενετία, ωστόσο λιγότερο δημοφιλές, γεγονός που θα ωφελήσει τις διακοπές και την τσέπη σου.

Shutterstock

4. Καδακές, Ισπανία

Κρυμμένο σε έναν βραχώδη κόλπο της Κόστα Μπράβα, το Καδακές υπήρξε κάποτε η μούσα του Σαλβαδόρ Νταλί, και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς το γιατί. Λευκά σπιτάκια, εντυπωσιακά καλντερίμια και μια άγρια, ανεπιτήδευτη ακτογραμμή δημιουργούν μια μεσογειακή εικόνα που σε μαγεύει. Αν και απέχει μόλις δύο ώρες από τη Βαρκελώνη, σε κάνει να νιώθεις πως βρίσκεσαι σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Αν ο δρόμος σε βγάλει ποτέ εκεί, μην παραλείψεις να φας ψάρια, τα οποία ψαρεύονται κάθε πρωί από τους κατοίκους της περιοχής.

Shutterstock

5.Τόσα ντε Μαρ, Ισπανία

Αυτό το μέρος έχει μια σπάνια ομορφιά, που αντιλαμβάνεσαι από το πρώτο λεπτό. Ένα μεσαιωνικό κάστρο που δεσπόζει πάνω από μια χρυσαφένια παραλία, κερδίζει αμέσως τα βλέμματα. Η παλιά πόλη με τα τείχη, γνωστή ως Vila Vella, μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι, ενώ ο όρμος είναι ιδανικός για κολύμπι ή σαπ. Απέχει περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο ή το λεωφορείο από τη Βαρκελώνη και σίγουρα αξίζει να διανύσεις αυτή την απόσταση, διότι θα συναντήσεις έναν μικρό παραδεισένιο τοπίο με κρυστάλλινα νερά.

Shutterstock



