Πλημμύρες στη Νέα Υόρκη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η πόλη, με εγκλωβισμένους πολίτες

Tη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή, οι καταρρακτώδεις βροχές που έπεσαν στις βορειοανατολικές ΗΠΑ προκάλεσαν πλημμύρες στους δρόμους της Νέας Υόρκης και παρέλυσαν τη λειτουργία του μετρό και των αεροδρομίων της μεγαλούπολης. Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με την κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια της νύχτας έπεσαν έως και 13 εκατοστά βροχής σε ορισμένες περιοχές.

«Εξακολουθούμε να αντλούμε νερά από τις γραμμές σε σταθμούς του Μπρούκλιν και του Μανχάταν» ανέφερε η διεύθυνση του μετρό στον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ. Οι σταθμοί του μετρό στη Νέα Υόρκη να έχουν πλημμυρίσει και τα νερά να τρέχουν σαν καταρράκτες τόσο από τις οροφές όσο ακόμα και από τους τοίχους, στους οποίους έχουν δημιουργηθεί ρωγμές.

Πολλοί επιβάτες παραμένουν στην αποβάθρα καθώς δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κάποια δημοσιεύματα μάλιστα κάνουν λόγο μέχρι και για εγκλωβισμένους επιβάτες σε κάποιους σταθμούς του μετρό εξαιτίας της πλημμύρας που προκλήθηκε από την ισχυρή καταιγίδα.

Σε υλικό που δημοσιεύτηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης στα social media, διακρίνονται αυτοκίνητα να κινούνται με δυσκολία στους πλημμυρισμένους δρόμους.

Heavy rainfall pounded New York City and the surrounding region on Friday, bringing flash floods, shutting down entire subway lines and turning major roadways into lakes. One official described it as “the wettest day we’ve had since Hurricane Ida.” https://t.co/ZDhFAOOZYc pic.twitter.com/SBxaFfJXqQ

Κάποιοι από αυτούς είναι εντελώς μπλοκαρισμένοι, με το νερό να φτάνει μέχρι τα παράθυρα των οχημάτων.

Το αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια ανακοίνωσε ότι όλες οι προσβάσεις προς τον τερματικό σταθμό Α «είναι επί του παρόντος κλειστές».

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, οι καταιγίδες οφείλονται σε ένα χαμηλό βαρομετρικό κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού. Οι αρχές της Πολιτείας αντιμετωπίζουν με μεγάλη ανησυχία το φαινόμενο, ιδίως μετά το πέρασμα του τυφώνα Ίντα, τον Σεπτέμβριο του 2021, που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων παγιδεύτηκαν σε υπόγεια σπιτιών που είχαν μετατραπεί σε διαμερίσματα.

I am declaring a State of Emergency across New York City, Long Island, and the Hudson Valley due to the extreme rainfall we’re seeing throughout the region.



Please take steps to stay safe and remember to never attempt to travel on flooded roads.