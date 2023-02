Το λιώσιμο των παγετώνων θα φέρει ξαφνικές πλημμύρες- Γιατί κινδυνεύουν 15 εκατ. άνθρωποι

Οι χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο, είναι η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και το Περού

Περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που ζουν σε απόσταση 30 μιλίων από μια παγετώδη λίμνη, διατρέχουν κίνδυνο. Ο κίνδυνος προέρχεται από το φαινόμενο της έκρηξης παγετώδους λίμνης, με τους περισσότερους από τους μισούς ανθρώπους που βρίσκονται υπό απειλή να συγκεντρώνονται σε τέσσερις μόνο χώρες, την Ινδία, το Πακιστάν, το Περού και την Κίνα.

Η τρομακτική πραγματικότητα προέρχεται από μελέτη που δημοσίευσε το περιοδικό Nature Communications και κάνει λόγο για την επικινδυνότητα από την «έκρηξη της παγετώδους λίμνης». Οι παγετώνες σε όλο τον κόσμο λιώνουν με ανησυχητικό ρυθμό και αφήνουν στο πέρασμά τους τεράστιες λίμνες νερού. Το νερό που λιώνει γεμίζει την κοιλότητα που αφήνει πίσω του ο παγετώνας, σχηματίζοντας αυτό που είναι γνωστό ως παγετώδης λίμνη.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η περιοχή που είναι πιο εκτεθειμένη σε αυτές τις εκρήξεις είναι η Ασία των Υψηλών Ορέων, η οποία περιλαμβάνει το Νεπάλ, το Πακιστάν και το Καζακστάν. Κατά μέσο όρο, κάθε άνθρωπος σε αυτή την περιοχή ζει σε απόσταση περίπου έξι μιλίων από μια παγετώδη λίμνη, σημείωσαν οι επιστήμονες.

Καθώς οι θερμοκρασίες θερμαίνονται και όλο και περισσότερα κομμάτια του παγετώνα λιώνουν, η λίμνη ανεβαίνει και το να ζει κανείς κάτω από μια τέτοια λίμνη μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Αν η λίμνη ανυψωθεί πολύ ψηλά ή αν η γύρω γη ή ο πάγος υποχωρήσει, η λίμνη μπορεί να σκάσει, στέλνοντας νερό και συντρίμμια προς τα βουνά.

