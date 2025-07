Κάθε στιγμή γίνεται εμπειρία: Η Serkova Vodka παρουσιάζει τη νέα Thermal Scan Limited Edition

Μια συλλεκτική φιάλη με χαρακτήρα, ένταση και ιστορία. In the heat of the night, κάθε στιγμή γίνεται εμπειρία με τη νέα Thermal Scan Limited Edition.

Υπάρχουν πολλών ειδών βότκες. Η Serkova όμως, σίγουρα δεν είναι απλώς µία βότκα. Έχει χαρακτήρα, ένταση, και ιστορία. Και αυτό αποτυπώνεται απόλυτα στη νέα της έκδοση, εμπνευσμένη από τη δυναμική αισθητική και τις μοναδικές αποχρώσεις της θερμικής κάμερας.

Η νέα Thermal Scan Limited Edition αιχμαλωτίζει τη δύναμη, την ενέργεια και τη μοναδικότητα κάθε στιγμής, σαν τον ρυθμό που σε παρασέρνει, τα σώματα που ζωντανεύουν με την κίνηση, μία στιγμή που μένει ανεξίτηλη στον χρόνο.

In the heat of the night, κάθε στιγμή γίνεται εμπειρία.

Η νέα φιάλη ξεχωρίζει για το νέο της design το οποίο αποτυπώνει τον δυναμικό ρυθμό, την ενέργεια και την ένταση μίας καλοκαιρινής νύχτας. Το γραμμικό λογότυπο Serkova Vodka περιέχει ειδικό μελάνι που δημιουργεί glow effect σε σκοτεινούς χώρους με blue light, απογειώνοντας την εμπειρία.

Και φέτος, η Serkova ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη με μια διαδραστική εγκατάσταση που μετατρέπει τη στάση λεωφορείου στην κάτω πλευρά της Πλατείας Συντάγματος (Στέγαστρο Νο 4) σε έναν θερμικό καμβά.

Από τις 21 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου, μπες στο εσωτερικό και δες το θερμικό σου αποτύπωμα να ζωντανεύει σε πραγματικό χρόνο!

H Serkova Thermal Scan Limited Edition είναι ήδη διαθέσιμη σε όλες τις αλυσίδες supermarket και κάβες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site: https://serkova.com/serkova-thermal-scan/

Λίγα λόγια για την Serkova

H Serkova είναι μια υψηλής ποιότητας vodka από την Πολωνία, με σύνθεση αποκλειστικά από δημητριακά (100% Pure Grain) που της προσδίδουν την απαλή αλλά έντονη γεύση που αγαπάμε. Η επιλεγμένη συλλογή δημητριακών ανώτερης ποιότητας, χαρίζουν στη Serkova vodka, γευστικό βάθος με μεγάλη διάρκεια και έντονο άρωμα.

Η απαλή, καθαρή και κρυστάλλινη γεύση της οφείλεται στην τριπλή απόσταξη, την ιδιαίτερη διαδικασία που αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά των πρώτων υλών της, και έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας vodka ανώτερης ποιότητας και εκλεπτυσμένου χαρακτήρα.