“Identity” Hair Collection by Sissy Visvardi Συνεργασία με Christophe Gaillet

"Θεωρώ ότι ο κομμωτής οφείλει αρχικά να είναι καλλιτέχνης με εν συναίσθηση... Να είναι ανοιχτός σε διαφορετικούς ανθρώπους, νέες ιδέες.... Να εξελίσσεται και να εκπαιδεύεται συνεχώς προσωπικά και επαγγελματικά και να προσαρμόζεται στις συνθήκες και τις ανάγκες της εποχής."

Η Σίσσυ Βισβάρδη είναι στο χώρο της κομμωτικής εδώ και 28 χρόνια. Διατηρεί το δικό της κομμωτήριο στην Κηφισιά από το 2001 αναπτύσσοντας το συνέχεια ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής. Έχει εκπαιδευτεί στις μεγαλύτερες Ακαδημίες της Ευρώπης Vidal Sassoon, Toni and Guy, Alexander de Paris, Berni Ottjes color Academy και SophiaHilton.

Έχει αναδειχθεί ως Pro Artist L’Oreal Professionelκαι ανήκει στο elite club της Haute Coiffure Francaise. Μοιράζεται τις γνώσεις και τις προτάσεις της στο κανάλι της στο Youtube “The Hairxpert by Ioanna and Sissy” και συνεργάζεται με σχολές, συναδέλφους και brands σε ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις on stage αλλά και in house.

Η πρόσφατη collection της «Identity» η οποία είναι υποψήφια για πολλά βραβεία του κλάδου, αποτυπώνει ένα κομμάτι του εαυτού της, απευθυνόμενη στην σύγχρονη γυναίκα και τους πολλαπλούς ρόλους και προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

“Ως γνήσια καλλιτέχνης εμπνέομαι από παρά πολλά ερεθίσματα. Η εμπειρία όλων αυτών των χρόνων έφερε την κατάλληλη χρονική στιγμή για να δημιουργήσω τη δίκη μου collection βασισμένη στην απόλυτη πηγή έμπνευσης τη ΓΥΝΑΙΚΑ.”

Visvardi Hair Salon: Μακεδονίας 27 & Πλαταιών, Κηφισιά 145 61

Τηλ: + 30 210 8010885

Site: https://www.sissyvisvardi.gr

Instagram: @visvardihairsalon