O Bono των U2 κάνει διακοπές στην Ύδρα

Ο διάσημος τραγουδιστής των U2, Bono, βρίσκεται στην Ελλάδα, και μάλιστα στην Ύδρα. Ο διάσημος Ιρλανδός τραγουδιστής δημοσίευσε μια φωτογραφία στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram.

Ο Bono συνοδεύεται από τη σύζυγό του Ali, τα παιδιά, και τους φίλους του, και έβγαλε μια φωτογραφία μπροστά στο σπίτι του Leonard Cohen. Η φωτογραφία ανέβηκε μαζί με μερικούς γνωστούς στίχους του Cohen

"Like some birds on a wire

like some drunks in a midnight choir

We have tried in our own way to be free", καθώς και τη λεζάντα "Η οικογένεια Hewson μαζί με φίλους, μετά από ένα ταξίδι για απότιση φόρου τιμής στο σπίτι του Leonard Cohen στην Ύδρα - Bono"

O τραγουδιστής είναι μεγάλος θαυμαστής του Cohen κι εξήγησε ότι έκαναν ένα "προσκύνημα" στο σπίτι του, ενώ οι στίχοι ανήκουν στο τραγούδι “Bird on the Wire”. Ο Leonard Cohen, ο οποίος πέθανε το 2016, αγόρασε αυτό το σπίτι τη δεκαετία του 70, ενώ από το 2017, ο δρόμος έχει πάρει κι επισήμως το όνομά του.

