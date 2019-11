Το περιοδικό «People» ανακοίνωσε τον πιο σέξι άντρα για το 2019

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, John Legend, που είναι παντρεμένος με την Chrissy Teigen, ανακηρύχθηκε ο πιο σέξι εν ζωή άνδρας από το αμερικανικό περιοδικό «People» για το 2019.

Ο τραγουδιστής πήρε τη θέση του περσινού νικητή, Idris Elba, ενώ συναγωνίζεται τη γοητεία πολλών διασήμων, όπως των David Beckham, Dwayne Johnson, Richard Gere και Denzel Washington.

my secret is out. I have fulfilled my dream of having boned @people's sexiest man alive!! an honor!!!!! pic.twitter.com/xu7ygnhOZk

— christine teigen (@chrissyteigen) November 13, 2019