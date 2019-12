Η Charlize Theron για τον διεμφυλικό γιο της: «Θα ήθελα να χρησιμοποιείτε τα σωστά άρθρα και αντωνυμίες όταν μιλάτε για "εκείνη"»

View this post on Instagram

Amor incondicional💖💖💖 La estrella de "Mad Max", Charlize Theron, confesó que su hija Jackson es transgénero. "Sí, también pensé que era niño hasta que me miró cuando tenía tres años y me dijo: ¡No soy un varón!... Hoy tengo dos hijas hermosas. Mi trabajo es celebrarlas y amarlas y asegurar que tengan todo lo que necesitan para ser quienes ellas deseen ser. Y haré todo lo que esté en mi mano para que tengan ese derecho", explicó la actriz quién en 2012 adoptó a Jackson y tres años más tarde, a la pequeña August. #charlizetheron #jacksontheron #augusttheron #hollywood #celebritieshola #holaargentina