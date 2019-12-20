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Έτσι μεγαλώνει τα παιδιά της η Angelina Jolie

The Jennettes
Παρασκευή 20 Δεκέμβριος 2019

Θα εκπλαγείτε αν μάθετε ότι τα παιδιά της διάσημης ηθοποιού, Angelina Jolie, και του Brad Pitt, μεγαλώνουν φυσιολογικά και χωρίς υπερβολές.

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Δηλαδή, όσο πιο φυσιολογικά μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί στο Hollywood. Oι Maddox, Pax, Zahara, Shiloh και τα δίδυμα Knox και Vivienne ζουν όπως όλα τα παιδιά στον κόσμο. Δεν κάνουν σπατάλες, κάνουν μαθήματα καράτε, ενώ η μητέρα τους,  τα πηγαίνει μόνη της στο σχολείο και πηγαίνουν μαζί στο σουπερμάρκετ. Κάποιες φορές πηγαίνουν στο σπίτι του Brad Pitt, για να απολαύσουν όλοι μαζί μια ταινία το βράδυ. Και κάποιες άλλες φορές ταξιδεύουν μαζί στην Cambodia ή τη Γαλλία.



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Angelina Jolie
Angelina Jolie 2019
angelina jolie brad pitt παιδια
Angelina Jolie και παιδιά

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