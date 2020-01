H συγκινητική ερμηνεία της Celine Dion λίγες στιγμές μετά τον θάνατο της μητέρας της

Η Celine Dion αποτίει φόρο τιμής στη μητέρα της Therese, η οποία απεβίωσε πρόσφατα και τραγουδά συγκινημένη.

Η διάσημη τραγουδίστρια του "My Heart Will Go On" ερμήνευσε συγκλονιστικά το "Somewhere Over the Rainbow" σ' ένα αφιέρωμα στη μητέρα της στην τελευταία στάση στο "Courage World Tour". "Σ' αγαπώ μαμά.. Celine", σχολίασε χαρακτηριστικά στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε ακόμη:Οι δέκα πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο για το 2019