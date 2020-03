Invictus Games: O πρίγκιπας Harry ακυρώνει αγώνες από το εσωτερικό του σπιτιού του στον Καναδά

Ο πρίγκιπας Harry δημοσίευσε πρόσφατα, ένα video στον λογαριασμό της αθλητικής οργάνωσης, Invictus Games The Hague 2020, προκειμένου να γνωστοποιήσει ο ίδιος τη ματαίωση των φετινών αγώνων εξαιτίας του κορωνοϊού.

Οι Invictus Games που ήταν προγραμματισμένοι για τον Μάιο δεν θα πραγματοποιηθούν δεδομένων των νέων συνθηκών ενώ η οργάνωση υλοποιείται κάθε χρόνο για τους τραυματίες και ανάπηρους πολέμου. Ο πρίγκιπας Harry συμμετέχει ενεργά σε αυτή αλλά δυστυχώς, για φέτος ματαιώνεται, δίνοντας ραντεβού για το 2021.

The @WeAreInvictus patron, the #DukeofSussex, has released a video message to the #InvictusGames competitors recognising their disappointment at the news, but that it's the best outcome for their safety and recovery. #CoronavirusUpdate #IG2020 #COVID19 pic.twitter.com/SLbT7QOl7D

— Invictus Games The Hague 2020 (@InvictusGamesNL) March 19, 2020