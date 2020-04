Η Drew Barrymore μιλά για τις δύσκολες στιγμές της καθημερινότητας εν μέσω καραντίνας

Η Drew Barrymore γεμάτη ειλικρίνεια μιλά για το τεράστιο καθήκον της εξισορρόπησης της εργασίας και του να είσαι γονιός με την πρόσθετη πρόκληση της κατ 'οίκον εκπαίδευσης, ενώ βρίσκεται οικογενειακώς σε καραντίνα λόγω του κορωνοϊού.

Η ηθοποιός, μιλώντας στη Savannah Guthrie αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη ζωή στο σπίτι, ενώ μίλησε και για την κατ’ οίκον διδασκαλία των παιδιών της. «Το λεπτό που σκέφτηκα, "Ω, είμαι τρεις εβδομάδες μέσα, το έχω αυτό", έκλαιγα κάθε μέρα, όλη μέρα», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

"I think there are good hours and hard challenging hours...week one I was paralyzed," says @DrewBarrymore on how she's been adjusting to life while social distancing. pic.twitter.com/mCDIWPVlTy

— TODAY (@TODAYshow) April 14, 2020