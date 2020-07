O Keanu Reeves αποκτά νέο επάγγελμα και ενθουσιάζει τους fans

View this post on Instagram

Keanu Reeves Wrote a Comic Book Starring Keanu Reeves as an Immortal Super-Hero (Aka An Autobiography) ‌‌‌ اینم تصاویر بیشتر از کمیک بوک کیانو، مشخصه خشونت میباره ازش اصن😂 خدا کنه فیلم یا سریالشو هم بسازن با بازی خودش عالی میشه اصن😎😍 راستی چقد اسلاید 6 چقد شبیه عکس معروف sad Keanu میمونه ‌‌‌‌‌‌ اینم صحبت های خود کیانو در مصاحبه جدیدش با USA Today در رابطه با این کمیکش: ‌‌‌ 🔹️این کاراکتر که 80 هزار سال پیش متولد شده یک نیمه انسانه، پدرش خدای جنگه. یه خرده فانتزی در واقعیته. ‌‌‌ 🔹️من همیشه این تصویرو تو ذهنم داشتم که کسی بدلیل اجبار پدرش به خشونت، عصر ها میجنگه. ‌‌‌‌ 🔹️ما هیجان زده ایم بابت اتفاقی که داره میفته. داستان پیچ و تاب های بسیار جالبی داره. ‌‌ 🔹️کاراکتر Berzerker حس شوخ طبعی خوبی داره و آدم خونگرمیه اما خسته از دنیاست، بدلیل گذشتش چون خیلی چیزا رو دیده. ‌‌ 🔹️این کمیک موضوعاتی از قبیل : ماهیت خشونت و اخلاقیات و این که کدوم سمتو انتخاب میکنی رو بررسی میکنه ‌‌. 🔹️من فک میکنم باحال باشه که ببینیم اون به سینه یه نفر مشت میزنه یا دندشو از بدنش میکشه بیرون یا دست یه نفرو قطع میکنه. Berzerker تا یه جایی میتونه خودشو درمان کنه پس فک میکنم باحال باشه که این مدل کارای بی رحمانه رو انجام بده و بره جلو. ‌‌ 🔹️اولین باری که من کمیک خوندم 9 یا 10 سالم بود، اون موقع Richie Rich بود، بعد یخرده بزرگ تر میشدید و دوست پسر مامانت Fabulous Furry Freak Brothers داشت، بعدش میری سراغ Ghost Rider و بعدش Dark Knight از Frank Miller رو میخونی و مغزت منفجر میشه. ‌‌ 🔹️وقتی بچه بودم هی با خودم میگفت: 'هی من حتما باید نقش Wolverine رو بازی کنم.' ‌‌ 🔹️من دوست دارم نقش Berzerker رو تو یه فیلم یا سریال بازی کنم، واقعا داستان جالبیه و اگه منم نیستم، امیدوارم یه نفر بتونه این نقشو بازی کنه. ‌ ‌ ‌ ‌ #کمیک_بوک #brzrkr #comicbook #keanureeves #keanu_reeves #johnwick #johnwick2 #johnwickchapter3 #johnwickmovie #johnwickparabellum #matrix #thematrix #matrixreloaded #neo #speed1994 #constantine #johnconstantine #کیانو_ریوز #جان_ویک #keanu #keanureevesfan