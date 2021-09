Beyoncé: «Όποιος προσπάθησε να πείσει τις γυναίκες πως στα 40 θα είναι γριές ή δυστυχισμένες, τα έκανε σκ@τ@»

Μερικά πράγματα στη ζωή γίνονται καλύτερα όσο μεγαλώνεις και η Beyoncé το αποδεικνύει μέσα από ένα συναισθηματικά φορτισμένο γράμμα που έγραψε πρόσφατα στους θαυμαστές της με αφορμή το γεγονός ότι μπήκε στα 40!

Πολλές γυναίκες τείνουν να ενοχοποιούν την ηλικία τους, θεωρώντας ότι όσο μεγαλώνουν, χάνονται πολλές από τις χαρές της ζωής. Η star, η οποία είχε τα γενέθλιά της στις 4 Σεπτεμβρίου, περιγράφει την περίοδο που διανύει ως την καλύτερη της ζωής της.

«Όσο πιο ώριμη γίνομαι, τόσο περισσότερα καταλαβαίνω και αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη. Αισθάνομαι απελευθερωμένη και χειραφετημένη από τον τρόπο που έχω φτάσει μέχρι εδώ σήμερα. Δίνω επιτέλους την άδεια στον εαυτό μου να απολαύσει τους καρπούς που έσπειρα με τόση δουλειά σε όλη μου τη ζωή».

