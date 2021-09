O Eminem ανοίγει ιταλικό εστιατόριο και του δίνει το πιο προβλέψιμο όνομα

Όταν σκεφτόμαστε τον Eminem, σίγουρα δε μας έρχεται στο μυαλό το φαγητό. Ήρθε η ώρα να αλλάξει αυτό.

Σήμερα εγκαινιάζεται το ιταλικό του εστιατόριο στο Detroit και το όνομά του είναι τρομερά προβλέψιμο. «His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy» τραγούδησε στο soundtrack του Eminem. «There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti».

Από εκεί πήρε έμπνευση λοιπόν και δημιούργησε το Mom’s Spaghetti.

Θα είναι τεράστιο και δίπλα στο Union Assebly, το τεράστιο εστιατόριο με έκταση 1375 τετραγωνικών μέτρων, μία ανάσα από το Comerica Park. Για τη δημιουργία του, ο ράπερ συνεργάστηκε με την εταιρεία Union Assembly, στην οποία ανήκει το πρώτο.

«Περάσαμε πολύ καλά προετοιμάζοντας αυτό το project μαζί με τα παιδιά της Union Joints, και η ανταπόκριση του κοινού ήταν ανέλπιστα θετική», είπε ο manager του Eminem, Paul Rosenberg. «Το Mom’s Spaghetti θα είναι ανοιχτό ολόκληρο τον χρόνο».

Οι τιμές είναι ιδιαίτερα χαμηλές και το μενού περιλαμβάνει μόνο τρία πιάτα: τη μακαρονάδα Mom’s Spaghetti που κοστίζει 9 δολάρια, τη Mom’s Spaghetti με συνοδευτικά κεφτεδάκια με 12 δολάρια και το S'getti Sandwich με 11 δολάρια, το οποίο αποτελείται από τη μακαρονάδα κλεισμένη σε ψωμί.

Ο αριθμός των τραπεζιών είναι πολύ περιορισμένος, φυσικά, αλλά οι πελάτες μπορούν να παίρνουν το φαγητό τους και για το σπίτι.

