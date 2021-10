Ρώτησαν την Adele με πόσους έχει πάει και πήραν την απάντηση που τους άξιζε

Το live της Adele στο Instagram δεν πήγε όπως θα περίμενε. Εκείνη, πίστευε ότι θα ερχόταν πιο κοντά με τους fans της. Εκείνοι, προσπάθησαν να έρθουν λίγο πιο κοντά απ’ όσο θα έπρεπε.

Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα μίλησε για το νέο της τραγούδι – το πρώτο, μετά το διαζύγιο. Κι ενώ οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν άκακες, ασφαλείς, κάποιος αποφάσισε να ταράξει την ηρεμία, ρωτώντας την πόσους ερωτικούς συντρόφους είχε.

«Τι σημαίνει αυτό το body count που με ρωτάς;», απάντησε, παίρνοντας την έκφραση που μάλλον πήρατε κι εσείς, διαβάζοντας αυτό το άρθρο.

Ο όρος body count αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων με τα οποία έχουμε κοιμηθεί. Η Adele δεν ασχολήθηκε καν, φυσικά, και πέρασε στην επόμενη ερώτηση.

Το Twitter δε θα την άφηνε να το ξεχάσει, φυσικά.

NOT SOMEONE ASKING ADELE HER BODY COUNT LMAOOO pic.twitter.com/YqLXTN61M2 — alex (@userctrI) October 9, 2021

Adele being iconic on Instagram live pic.twitter.com/DRH2MlG464 — loveofhuns x (@loveofhuns) October 10, 2021

Now why would they ask Adele for her body count😭

pic.twitter.com/6W1msuLYU5 — NATE (@NATERERUN) October 9, 2021

NOT SOMEONE ASKING ADELE WHAT HER BODY COUNT IS??? AND HER NOT KNOWING WHAT THAT IS I'M SCREAMING 😭😭 — regina | studyful era (@futureofrep) October 9, 2021

Mannnnnnnn she know EXACTLY what that mean and I love her for playin it off pic.twitter.com/YG02LcYynj — 𝓑agittarius 🐆 (@Robely10) October 10, 2021

πηγή φωτογραφίας: Instagram

