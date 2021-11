Η Rihanna έγινε ξανθιά μετά από χρόνια

H star ανακοίνωσε τη νέα της συλλογή με δίσκους βινυλίου με ένα ανανεωτικό hair look που δεν έχουμε ξαναδεί επάνω της, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.

Η Rihanna μπορεί να μην ετοιμάζει κάποια νέα μουσική συνεργασία αλλά θα προσφέρει στο κοινό της νοσταλγικές νότες αφού κυκλοφορεί τα παλιά της κομμάτια σε δίσκους βινυλίου.

Στις 4 Νοεμβρίου, η αγαπημένη τραγουδίστρια ανακοίνωσε την κυκλοφορία του RihIssue, που είναι μια συλλογή των προηγούμενων μουσικών της albums σε βινύλιο. Όπως έγραψε η ίδια στη λεζάντα του post της: «"Τα σημερινά παιδιά δεν θα μάθουν ποτέ τι σημαίνει βινύλιο", είπαν». Ωστόσο, εκείνη επιχείρησε να κάνει μια δοκιμή για να ενώσει τις εποχές, ταξιδεύοντας μας πίσω στον χρόνο, τότε που ο ρομαντισμός είχε διαφορετική έννοια, ειδικά μέσα από τις νότες.

Στο σχετικό post που έκανε στο Instagram, τη βλέπουμε να «αγκαλιάζει» τους δίσκους στο πάτωμα, αποκαλύπτοντας τη νέα αλλαγή στα μαλλιά της που της ταιριάζει πολύ. Μετά από καιρό, η Rihanna γίνεται ξανθιά με καστανόμαυρες ρίζες -και φυσικά ακολούθησε καταιγισμός από likes και σχόλια από τους θαυμαστές της.

Η αλήθεια είναι ότι η star είναι το ίδιο εντυπωσιακή με όποια αλλαγή και αν κάνει επάνω στα μαλλιά της. Το ολόφρεσκο hair look της έχει δώσει ήδη έμπνευση σε πολλές θαυμάστριες της οπότε δεν θα μας εκπλήξει αν δούμε να γίνεται η επόμενη μεγάλη τάση το προσεχές διάστημα.

Το όνομα της Rihanna είναι αναμφίβολα ταυτισμένο με τολμηρά looks τόσο στα outfits όσο και στα beauty αλλά και hair looks, που υιοθετεί κατά καιρούς. Τον Σεπτέμβριο του 2020, μας είχε κάνει να τη θαυμάσουμε πάλι με το iconic hair look που υιοθέτησε - ένα mullet ή διαφορετικά μια μοϊκάνα που της ταίριαζε μοναδικά, αναδεικνύοντας την edgy πλευρά του χαρακτήρα της.

Το stylish look το είδαμε στο teaser για το show εσωρούχων Savage X Fenty.

Τα μαλλιά της αποτελούν ανέκαθεν πηγή έμπνευσης. Με μακρύ, κοντό, ξυρισμένο από τη μία, ξανθό, κόκκινο, μαύρο, καστανό, με ανταύγειες ή χωρίς, η Rihanna είναι πάντα η απόλυτη έμπνευση.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Instagram/ badgalriri

