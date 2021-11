Όσο η Kim ζει νέο έρωτα, ο Kanye West λέει πως ο Θεός θα την φέρει πάλι κοντά του

H ανακοίνωση του χωρισμού της Kim Kardashian και του Kanye West έγινε επίσημα πριν από 9 μήνες και όλο αυτό το χρονικό διάστημα η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν σταματήσει να απασχολούν το mediaμε τη σχέση τους.

Μετά τον χωρισμό του από την Kim Kardashian στις αρχές του 2021, μετά τις φήμες για σχέση με την Irina Shayk, αλλά και την παραδοχή του ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, ο Kanye West φαίνεται μετανιωμένος και θέλει να επιστρέψει στο σπίτι του και στην οικογένειά του.

Ο Kanye West αποφάσισε τώρα ότι θέλει πίσω την πρώην σύζυγό του. Ο ράπερ μάλιστα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Mission's Annual Thanksgiving στο Los Angeles πήρε το μικρόφωνο και μίλησε για την οικογένειά του, τα λάθη που έκανε στο παρελθόν και ζήτησε την βοήθεια του Θεού για να τα ξαναβρεί με την Kim.

Πιο συγκεκριμένα είπε: «Αυτό που ο Θεός θέλει είναι να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας και να λυτρωθούμε σε όλες μας τις σχέσεις. Έκανα λάθη. Έκανα δημόσια πράγματα που δεν είναι αποδεκτά σε έναν γάμο, αλλά αυτή την στιγμή, τώρα, είμαι εδώ για να αλλάξω την αφήγηση των γεγονότων».

Kanye West says that he "needs to be back home" and that KimYe needs to be back together 🤔 pic.twitter.com/B37sEBFBn6

— Squirt Reynolds (@SquirtReynoIds) November 24, 2021