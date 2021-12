Η Jennifer Lawrence μιλάει για την «πιο ενοχλητική ημέρα της ζωής της» και αφορά μια κινηματογραφική σκηνή με τον DiCaprio

Η Jennifer Lawrence ανακαλεί την κινηματογραφική σκηνή με τον DiCaprio και Chalamet, που την έκανε να βιώσει την «πιο ενοχλητική ημέρα της ζωής της».

Τη Δευτέρα, η Jennifer Lawrence εμφανίστηκε στο The Late Show With Stephen Colbert, συζητώντας για τη νέα της ταινία, Don’t Look Up, που είναι η πρώτη της ηθοποιού μετά την κυκλοφορία του Dark Phoenix το 2019. Παρόλο που η star δηλώνει πολύ χαρούμενη για την επιστροφή της στα κινηματογραφικά τεκταινόμενα, όπως ισχυρίστηκε, υπήρξε μια χαρακτηριστική σκηνή με δύο από τους συμπρωταγωνιστές της που προσπαθεί μέχρι σήμερα τη δυσφορία που της είχε προκαλέσει.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Stephen Colbert ρώτησε τη Lawrence για μια σκηνή που γύρισε μέσα σε ένα αμάξι με τον Leonardo DiCaprio και τον Timothée Chalamet. Στην πραγματικότητα, η ηθοποιός δεν απόλαυσε καθόλου εκείνη τη μέρα με τους συναδέλφους της. «Ήταν η πιο ενοχλητική ημέρα της ζωής μου. Με έβγαλαν από τα ρούχα μου εκείνη τη μέρα».

H ταινία εστίαζε στην επιστροφή της Lawrence στην ηθοποιία μετά την ανακοίνωσή της το 2018, ότι θα έκανε ένα διάλειμμα από τον χώρο. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, παντρεύτηκε τον Cooke Maroney, με τον οποίο περιμένει σήμερα το πρώτο της παιδί.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair, η star εξηγούσε γιατί αποφάσισε να κάνει μια παύση, λέγοντας: «Απλά νιώθω ψυχικά καταβεβλημένη από όλους» και όπως φαίνεται, όταν επέστρεψε, βίωσε ξανά την ίδια εμπειρία από τους δύο ηθοποιούς.

Όπως είπε χαρακτηριστικά στον Colbert: «Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβαινε. Ο Timothée ήταν ενθουσιασμένος που βρισκόταν εκτός σπιτιού. Νομίζω ότι ήταν σαν να έπαιζε στην πρώτη του σκηνή. Και ο Leonardo είχε επιλέξει το τραγούδι που έπαιζε μες στο αμάξι και έλεγε διαρκώς "ξέρεις, αυτό το τραγούδι ήταν για σένα, blah, blah, blah».

Παρόλο που η Lawrence δεν επεκτάθηκε άλλο γύρω από το γιατί ένιωσε τόσο ενοχλημένη από εκείνη τη μέρα, συνέχισε να εκφράζει την απογοήτευση της για εκείνη τη μέρα. Όπως τόνισε πολλές φορές, «Θυμάμαι μόνοότι εκείνη τη μέρα, βίωνα την απόλυτη δυστυχία. Ήταν κόλαση».

