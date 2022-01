Η Sarah Jessica Parker και η Cynthia Nixon ήταν συμπρωταγωνίστριες από τα 16 τους

Η φωτογραφία τις δείχνει μαζί σε ηλικία 16 χρονών

Όπως και στη σειρά οι δύο πρωταγωνίστριες, Carrie Bradsaw και Miranda Hobbes απολαμβάνουν μια μακροχρόνια φιλία, έτσι και στη ζωή η Sarah Jessica Parker και η Cynthia Nixon, είναι χρόνια φίλες -αλλά και συνεγάτιδες.

Οι δυο καλές φίλες και συνεργάτιδες είχαν πολλές ταινίες στο ενεργητικό τους πριν τη δημοφιλή σειρά «Sex and the City» του HBO. Τα κοινά των δυο γυναικών είναι πολλά και ένα χαρακτηριστικό είναι ότι ξεκίνησαν την καριέρα τους στην υποκριτική σε μικρή ηλικία και μάλιστα κάποια στιγμή είχαν εμφανιστεί μαζί στην ίδια ταινία.

Με αφορμή λοιπόν το reboot του Sex and the City, κυκλοφόρησε στα social media μια φωτογραφία τους που τις δείχνει σε ηλικία μόλις 16 ετών στο σετ της ταινίας «My Body, My Child».

Η συγκεκριμένη ταινία κυκλοφόρησε το 1982 και είχε γυριστεί για την μικρή οθόνη. Ήταν η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση των δύο σταρ που σήμερα είναι συμπρωταγωνίστριες και πολύ καλές φίλες.