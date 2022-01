Το βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και το δικό σας IG feed, όπως και το δικό μας, γέμισε με βίντεο από τις καλύτερες στιγμές της χρονιάς γνωστών και φίλων, αλλά και φυσικά διασήμων. Όλοι από ότι φαίνεται είχαν μία γεμάτη χρονιά, και το ίδιο ίσχυσε και για την Jennifer Aniston. H ηθοποιός μοιράστηκε την δική της ανασκόπηση του 2021 με τους εκατομμύρια fans της και μας άφησε να ρίξουμε μια ματιά στις προσωπικές και επαγγελματικές της στιγμές τη χρονιά που πέρασε.

Η αγαπημένη σταρ είχε σίγουρα μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες: Tο reunion επεισόδιο των "Friends", τον δεύτερο κύκλο του "Morning Show", την πρώτη της σκηνοθετική δουλειά αλλά και την κυκλοφορία της δικής της beauty σειράς, LolaVie.

Το βίντεο που μοιράσηκε έχει ως soundtrack το κομμάτι των R.E.M. "It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)" και η ίδια έγραψε στη λεζάντα: «Οι μικρές ενδιάμεσες στιγμές του 2021 που δεν εμφανίστηκαν στο feed. Καλή χρονιά σε όλους. Και τώρα πάμε για την επόμενη».

Από τα highlights παρελαύνουν διάσημοι φίλοι της, μεταξύ των οποίων, η Courteney Cox, ο Jimmy Kimmel, η Reese Witherspoon, με διάφορες σκηνές από τα γυρίσματα του "Friends".

Aγαπημένη μας στιγμή στο βίντεο, όταν εκείνη στέκεται στο άνοιγμα μιας πόρτας φορώντας ψηλοτάκουνες γόβες και κάνει μια έντυπωσιακή έκταση του ποδιού της προς τα πάνω, σαν χορευτική φιγούρα. Και κάπως έτσι η Jen έκανε το 2022 μας ήδη καλύτερο από το 2021.