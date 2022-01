And Just Like That: Οι καταγγελίες για τον Chris Noth αλλάζουν όλο το φινάλε της σειράς

To σενάριο αλλάζει μετά τις καταγγελίες

Μπορεί ο Chris North να αγαπήθηκε μέσα από το χαρακτήρα του Mr. Big αλλά μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση 4 γυναικών όλα άλλαξαν για εκείνον. Ο ίδιος συμμετείχε στο reboot της σειράς Sex and the City, And Just Like That... και ενώ (SPOILER ALERT) σύμφωνα με το σενάριο πεθαίνει στο πρώτο επεισόδιο, οι συντελεστές είχαν σχεδιάσει να επαναφέρουν τον ηθοποιό στο φινάλε, με κάποιον τρόπο (flashback, όνειρο, ποιος ξέρει) και τα γυρίσματα είχαν ήδη γίνει.

Μάλιστα, φωτογραφίες των Sarah Jessica Parker και Chris Noth από τα γυρίσματα στο Παρίσι είχαν κυκλοφορήσει και είχαν γίνει viral, γεγονός που έδινε την ελπίδα στους φαν πως ο χαρακτήρας δεν πεθαίνει (ελπίδα που "πέθανε" στην πρεμιέρα της σειράς).

Έπειτα, όμως από τις συνεχόμενες καταγγελίες εναντίον του ηθοποιού, η παραγωγή της σειράς αποφάσισε να μην προβάλει τις σκηνές, προς ένδειξη συμπαράστασης στα θύματα. Άλλαξαν δηλαδή όλο το σενάριο του τελευταίου επεισοδίου.

Να θυμίσουμε ότι και η εταιρεία Peloton απέσυρε τη διαφήμιση που πρωταγωνιστούσε ο ηθοποιός. Και, φυσικά, οι πρωταγωνίστριες του «And Just Like That...» πήραν ξεκάθαρα τη θέση των θυμάτων με σχετική ανακοίνωση.