H Adele πήγε σε αγώνα μπάσκετ φορώντας κάτι απλό: Tο πιο iconic leopard πανωφόρι

H Adele δεν έκανε εκπτώσεις στο glam. Πήγε σε αγώνα μπάσκετ φορώντας το πλέον fab leopard πανωφόρι, γιατί ή είσαι style icon ή όχι.

Όταν σκεφτόμαστε την Adele στο μυαλό μας έρχονται εκτός από τεράστιες μουσικές επιτυχίες και μερικές εμβληματικές εμφανίσεις της, παλιότερες αλλά και πρόσφατες. Από την καμπαρντίνα σε marron απόχρωση που φορά στο vedo του Easy On Me, στην εμφάνιση της με μαυρο βελούδινο gown στα Brit Awards 2022, κάθε της look χαρακτηρίζεται από ασύγκριτη κομψότητα.

Έτσι δεν μας προκαλεί εντύπωση που ακόμα και για να παρακολουθήσει έναν αγώνα μπάσκετ με τον σύντροφό της Rich Paul, η Adele δεν άφησε το look της στην τύχη. Επέλεξε κάτι απλό. Ή για να το πούμε πιο σωστά επέλεξε κάτι απλό για τα δεδομένα της: το πιο iconic leopard παλτό.

Το εντυπωσιακό animal print παλτό της Adele έκλεψε τις εντυπώσεις στον αγώνα All-Star του NBA 2022, καθώς εκείνη βρισκόταν στην πρώτη σειρά. Το κομμάτι ανήκει στην συλλογή του οίκου Alaïa για την άνοιξη του 2022. «Μore is more» όμως και η Adele συνδύασε το πανωφόρι της με ένα ασορτί λεοπάρ φόρεμα με ψηλό λαιμό, διάφανο μαύρο καλσόν και μπότες μέχρι το γόνατο Manolo Blahnik, με λεπτό τακούνι. Η Adele δεν έκανε εκπτώσεις στο glam και είχε τα μαλλιά της χτενισμένα σε χαλαρά κύματα, ενώ όπως πάντα είχε το χαρακτηριστικό wing eyeliner της.

Η Αdele ξέρει πως το leopard print πανωφόρι αποτελεί ένα διαχρονικό fashion staple. Είτε πρόκειται για ένα blazer σε χαλαρή γραμμή, ένα maxi coat όπως αυτό της κορυφαίας ερμηνεύτριας ή μια faux γούνα, αποπνέει θηλυκότητα, ενώ είανι πιο ευκολοφόρετο από ότι νομίζετε. Μπορείτε να το συνδυάσετε με neutral χρώματα, αλλά και έντονα να είστε σε mood για μια statement εμφάνιση. Με το αγαπημένο σας τζιν παντελόνι θα αναδείξει την casual πλευρά του ενώ μπορείτε πάντα να εμπνευστείτε από την Adele και να πάρετε το ρίσκο, συνδυάζοντάς το με άλλα prints.