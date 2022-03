Πώς πέρασε τα 57α γενέθλιά της η Sarah Jessica Parker

Η Sarah Jessica Parker γιόρτασε τα 57α γενέθλιά της και δημοσίευσε φωτογραφίες μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram

Η Sarah Jessica Parker έκλεισε τα 57 και δέχθηκε τις πιο γλυκιές ευχές από τους θαυμαστές της και φυσικά από τους συμπρωταγωνιστές της στο «And Just Like That».

Η ηθοποιός αυτή τη περίοδο πρωταγωνιστεί στην θεατρική παραγωγή του Broadway «Plaza Suite» και από τα παρασκήνια της παράστασης ευχαρίστησε τους followers της για τις όμορφες ευχές.

«Ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας και τις ευγενικές και καλές σκέψεις σας αλλά και τα λουλούδια που στείλατε στο θέατρο. Νιώθω πολύ τυχερή» ανέφερε σε ένα video που ανέβασε στο λογαριασμό της στο Instagram.

Mάλιστα, η Cynthia Nixon μοιράστηκε μια φωτογραφία της με την ίδια από την ταινία «Sex and the City» του 2008 και έγραψε: "Παλιά μου φίλη, τιμώ και θαυμάζω πολύ τη γυναίκα που είσαι. Πάντα το έκανα και πάντα θα το κάνω. Χρόνια πολλά και πολλά ακόμα να έρθουν".

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι το And Just Like That θα επιστρέψει με δεύτερη σεζόν στο HBO Max με την Parker να σχολιάζει στο Instagram: «Ευχαριστούμε το κοινό μας. Απλά. Είστε ο χτύπος της καρδιάς μας. Σας αγαπάμε πολύ».