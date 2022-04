Bruce Willis: Έβλεπαν εδώ και χρόνια τις ενδείξεις για αφασία – Τον εκμεταλλεύονταν για το κέρδος;

Συνεργάτες του έχουν κάνει λόγο για απώλεια μνήμης και διαρκή ανάγκη για καθοδήγηση. Γιατί συνέχιζε να εργάζεται, λοιπόν;

Όταν ανακοινώθηκε ότι ο Bruce Willis πάσχει από αφασία και αποσύρεται από την υποκριτική, πολλοί ήμασταν απροετοίμαστοι. Ρεπορτάζ των LA Times, ωστόσο, αποκαλύπτει ότι αυτό δεν ίσχυε για πολλούς συναδέλφους του. Οι ενδείξεις ήταν εκεί – κανείς όμως δεν τον σταματούσε, εφόσον ήταν ένας από τους λόγους που το κοινό πλήρωνε για να δει τις ταινίες τους.

Σε συνεντεύξεις που έδωσαν στο συγκεκριμένο μέσω, πάνω από 20 άτομα που συνεργάστηκαν μαζί του τα τελευταία χρόνια, εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη κατάσταση του ηθοποιού. Δεν ήταν σίγουροι πως είχε πλήρη επίγνωση της κατάστασης, όταν βρισκόταν στο set, ενώ συχνά αμειβόταν με $2 εκατομμύρια για εργασία δύο μόνο ημερών.

Σκηνοθέτες έκαναν λόγο για απώλεια μνήμης, ένας ηθοποιός που ταξίδεψε μαζί του έπρεπε να του υπενθυμίζει διαρκώς τις ατάκες του μέσω ακουστικού – τη γνωστή «ψείρα» - και οι περισσότερες σκηνές δράσης γυρίζονταν με κασκαντέρ.

Στο Hard Kill, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια, ο Bruce Willis πυροβόλησε κατά λάθος με γεμάτο όπλο, χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Ηθοποιοί και συνεργείο παρακολούθησαν σοκαρισμένοι.

Αρκετοί γνώριζαν ότι ο Willis δυσκοελυόταν, αλλά υποστηρίζουν ότι δεν ήξεραν πόσο σοβαρή ήταν η κατάστασή του. Το συνειδητοποίησαν το 2020, όταν εκείνος ανέλαβε τη σκηνοθεσία του Out of Death – ήταν μία από τις 22 ταινίες που ολοκλήρωσε σε μία μόλις τετραετία.

«Την πρώτη μέρα της συνεργασίας μας, μπορούσα να δω από πρώτο χέρι και να καταλάβω ότι υπήρχε κάτι σοβαρότερο και γιατί μου ζήτησαν να μικρύνω τις ατάκες του», δήλωσε ο σεναριογράφος του Out of Death, Mike Burns. Ήξερε μόνο πως έπρεπε να μειώσει τη συμμετοχή του ηθοποιού κατά 5 σελίδες, να αφαιρέσει τους μονολόγους και να απλοποιήσει τους διαλόγους.

Συνεργάστηκαν έναν χρόνο αργότερα, το 2021, για το Wrong Place. Ρώτησε για την κατάσταση του Willis και έμαθε πως είχε γίνει «άλλος άνθρωπος… πολύ καλύτερος από πέρσι». Η πραγματικότητα διέφερε.

Οι managers του ηθοποιού δεν τον άφηνα να εργαστεί για πάνω από δύο μέρες, ενώ το συμβόλαιό του όριζε πως το ωράριό του δε θα έπρεπε να ξεπερνά το 8ωρο. Εκείνος, βέβαια, συχνά έφευγε και στις 4 ώρες.

Στο μεταξύ, το κοινό άρχισε να αναρωτιέται γιατί συμμετείχε σε ταινίες χαμηλού budget, οι οποίες έπαιρναν κακές κριτικές. Κατάφερνε να φέρει μικρότερους δημιουργούς στο προσκήνιο, να τους κάνει παγκοσμίως γνωστούς, ενώ τα τελευταία χρόνια συνεργαζόταν αποκλειστικά με δύο εταιρείες παραγωγής: την Emmett/Furla Oasis στο Los Angeles και την 308 Entertainment Inc. στο Vancouver.

Έπρεπε να του υπενθυμίζουν τις ατάκες του, εκείνος είχε κενά μνήμης ενώ είχε μία ομάδα συνοδών που ήταν πάντα δίπλα του στο set. Ο βοηθός του, Stephen J. Eads, ήταν επικεφαλής της ομάδας αυτής. Στο Hard Kill του 2020, «τον καθοδηγούσε διαρκώς. Τον κρατούσε από το χέρι και πάντα τον πρόσεχε», εξήγησε μέλος του συνεργείου.

Bruce Willis was treated terribly in recent years. After reading the article in the @latimes, it’s clear that he was taken advantage of and exploited by his team. If Hollywood wants to worry about something, it should worry about people being abused in the industry. pic.twitter.com/aGuQvlyFi7