H Sophie Turner επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο. Η ηθοποιός είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της με τον Joe Jonas, ενάμιση χρόνο μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, και φαίνεται ότι διανύει μια από τις πιο όμορφες και δημιουργικές περιόδους της ζωής της.

Το ερωτευμένο ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 στο Las Vegas και όπως και στην πρώτη εγκυμοσύνη έτσι και τώρα δεν έχει κάνει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Η κόρη της, Willa, γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2020 και οι δυο τους έχουν μιλήσει ελάχιστα σε συνεντεύξεις για εκείνη.

Η Sophie Turner, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο της ως Sansa Stark στην σειρά «Game of Thrones», επιστρέφει τώρα με ανανεωμένο, κόκκινο hair look για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, τη σειρά του HBO, The Staircase.

Πρόσφατα παραχώρησε συνέντευξη στο βρετανικό Elle και μίλησε για τα νέα της επαγγελματικά βήματα αλλά και τη ζωή της ως μαμά.

«Ήμουν τόσο ροκ εν ρολ και αυθόρμητη», αναστενάζει ψεύτικα. «Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει ένα μέρος μου που είναι ακόμα έτσι, βαθιά μέσα μου. Αλλά όταν γίνεσαι μαμά, γίνεσαι πολύ λιγότερο cool. Είμαι σαν ηλικιωμένη γυναίκα» λέει.

Όσο για το δεύτερο παιδί που περιμένει, είπε: «Το σπουδαιότερο πράγμα στη ζωή είναι να βλέπω την κόρη μου να δυναμώνει. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε την οικογένεια. Είναι η μεγαλύτερη ευλογία».

Καταλαβαίνει άραγε η 2χρονη κόρη της ότι πρόκειται να γίνει μεγάλη αδερφή; «Δεν νομίζω», λέει η Turner. «Θα δείξω το στομάχι μου και θα πω, "Τι είναι εκεί μέσα;" και θα πει, "Μωρό". Αλλά μετά δείχνει το στομάχι της και λέει, "Μωρό", και μετά θα δείξει την κοιλιά του μπαμπά της και θα πει, "Μωρό". Έτσι, νομίζω ότι απλώς πιστεύει ότι η κοιλιά είναι μωρό και αυτό είναι το όνομά της. Αλλά είναι πολύ πιο προσκολλημένη πάνω μου από το συνηθισμένο, οπότε νομίζω ότι έχει μια ιδέα. Θέλει την μαμά της συνέχεια – διεκδικεί την επικράτειά της».

Με ένα δεύτερο παιδί στο δρόμο, μια μακροχρόνια συνεργασία με τη Louis Vuitton και μια καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από μια δεκαετία, είναι πολύ εύκολο να ξεχάσουμε ότι η Turner είναι μόλις 26 ετών. Βρίσκεται στις τηλεοπτικές μας οθόνες από τα 15 της ως Sansa («η Βασίλισσα του Βορρά!») του Game of Thrones, τη σειρά φαντασίας που βασίζεται στα βιβλία του George RR Martin, για την οποία ήταν και υποψήφια για Emmy. Η ίδια η εκπομπή κέρδισε συνολικά 59 υποψηφιότητες κατά τη διάρκεια της προβολής της και το φινάλε της, που προβλήθηκε το 2019, παρακολούθησαν 19,3 εκατομμύρια θεατές.

«Όταν έρχονται οι φίλοι μου, λέω, "Θεέ μου, με κρατάτε τόσο νέα"», λέει γελώντας. «Είμαστε όλοι μόνο 25 ή 26. Πρέπει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι είμαι στα είκοσί μου. Είμαι παιδί».

Στο The Staircase, που γυρίστηκε πέρυσι στην Ατλάντα, θα έχει τον πρώτο της μεγάλο ρόλο από τότε που απέκτησε την κόρη της το 2020. Η ταινία επικεντρώνεται στην πραγματική ιστορία του 2001, του μυθιστοριογράφου Michael Peterson (τον υποδύεται ο Colin Firth), του οποίου η σύζυγος Kathleen (Toni Collette) πέθανε αφού έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού τους. Ο Peterson θεωρήθηκε ύποπτος για φόνο.

Στο show, η Turner υποδύεται την υιοθετημένη κόρη του Peterson, Margaret Ratliff. «Είχα εμμονή με το ντοκιμαντέρ», λέει. «Επειδή είναι μια πραγματική οικογένεια, υπάρχει αυτή η ίντριγκα και ο ενθουσιασμός, αλλά είναι επίσης πολύ οδυνηρό να είσαι μέλος της. Ζεις αυτούς τους χαρακτήρες».

Η Sophie Turner φωτογραφήθηκε φορώντας -τι άλλο- Louis Vuitton, του οποίου είναι ambassador.