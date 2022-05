H αλλόκοτη Cara Delevingne στα Billboard Awards έγινε το viral meme της εβδομάδας

H ηθοποιός και μοντέλο τράβηξε την προσοχή για όλους τους λάθος λόγους

Η Cara Delevingne ήταν το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο των Billboard Music Awards, κι όχι επειδή κέρδισε κάποιο βραβείο - πολλοί απορούν γιατί παρευρέθηκε καν στα βραβεία. Αυτό που τράβηξε την προσοχή, ήταν η αλλόκοτη συμπεριφορά της.

Αν αναζητήσουμε το όνομά της στο Google, θα δούμε άρθρα που κάνουν λόγο για «χαριτωμένες κινήσεις» και «αστεία» με τη Megan Thee Stallion. Διαβάζοντάς τα, θα δούμε ότι δύο φίλες έκαναν πλάκα μεταξύ τους, ή ότι η Cara τη βοηθούσε με την ουρά του φορέματός της. Στην πραγματικότητα, ήταν απλώς ενοχλητική.

Σίγουρα δεν ήταν νηφάλια – πώς αλλιώς θα μπορούσε να εξηγηθεί το παρακάτω βίντεο;

why every time i see cara delevingne her tongue out and she in megan’s face 😭😭😭pic.twitter.com/JdKdflV1Lv May 16, 2022

Λίγο αργότερα, κυκλοφόρησε βίντεο που θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ως την επιτομή του cringe, όπου Doja Cat και Megan Thee Stallion συζητούν, ενώ η Cara τις διακόπτει και, κυριολεκτικά, βάζει το κεφάλι της ανάμεσά τους και συμμετέχουν στη συζήτηση.

Αν προσέξουμε το παραπάνω απόσπασμα, θα δούμε ότι όλοι (εκτός από την Delevingne) ένιωσαν άβολα. Κι όταν η εκδήλωση τελείωσε, η Megan ανέβασε φωτογραφίες, ανάμεσά τους και μία με την Doja Cat. Η συγκεκριμένη έκανε εντύπωση, καθώς είχε υποστεί ιδιαίτερο photoshop: Η Cara δε βρισκόταν ανάμεσά τους, την είχαν σβήσει από τη λήψη.

Μέχρι στιγμής, καμιά τους δεν έχει τοποθετηθεί. Το ίντερνετ έχει πάρει ξεκάθαρη θέση, ωστόσο.

All the videos of Cara Delevingne and Megan Thee Stallion have me dying of laughter. That girl was stuck to Megan like glue all night — Nikki Da Ninja Nikki Da Boss (@nikkilue47) May 16, 2022

WHAT IS GOING ONpic.twitter.com/pxszSjdnH7 — 𓆩♥︎𓆪 • BIRTHDAY (@SIM0NJESS) May 16, 2022