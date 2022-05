Η βασίλισσα Ελισάβετ "ντύνει" με 8 πορτρέτα το Stonehenge - Οι αντιδράσεις στα social

Tα 8 πορτρέτα της βασίλισσας κοσμούνται στους λίθους του ιστορικού μνημείου

Με αφορμή την επέτειο για τα 70 χρόνια από την ανάληψη του βρετανικού θρόνου προς τιμήν του Πλατινένιου Ιωβηλαίου (Platinum Jubilee), η βασίλισσα Ελισάβετ πρωταγωνιστεί στο μνημείο του Stonehenge με οκτώ πορτρέτα της.

Κάπως έτσι η προϊστορία συνάντησε τη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας με φωτογραφίες που δείχνουν την Ελισάβετ από τη στιγμή της στέψης της τον Ιούνιο του 1953, όταν ήταν μόλις στα 27 της. «Θέλαμε να δείξουμε διαφορετικές πτυχές της βασίλισσας – της προσωπικότητάς της, των ενδιαφερόντων της – και πραγματικά να δείξουμε τι σπουδαία κυρία είναι», σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση English Heritage, που διαχειρίζεται τον αρχαιολογικό χώρο του Stonehenge.

Στις λήψεις, η βασίλισσα μεταξύ άλλων ιππεύει ένα άλογο και βγάζει βόλτα τα αγαπημένα της σκυλιά κόργκι. «Ο μαγικός μας φόρος τιμής στην Αυτού Μεγαλειότητά της, τη βασίλισσα Ελισάβετ», αναφέρει η ανάρτηση του Stonehenge στο Twitter, την οποία συνοδεύει με τη φωτογραφία όπου τα πορτραίτα της απεικονίζονται πάνω στους κολοσσιαίους λίθους του μνημείου, με χρονική σειρά.

Με φωτογραφίες της Ελισάβετ φωτίστηκε και το Μarble Arch, η περίφημη μαρμάρινη αψίδα που βρίσκεται στην άκρη του Hyde Park, στο Λονδίνο.

Oι Βρετανοί θα μπορέσουν να χαλαρώσουν από την Πέμπτη, με ένα τετραήμερο αφιερωμένο στους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσάς τους. Το Stonehenge είναι ένας τόπος θρησκευτικής σημασίας για τους παγανιστές από τον 12ο αιώνα, με ορισμένους χρήστες του Twitter να αναρωτιούνται αν η εμφάνιση της Βασίλισσας στους λίθους του αρχαίου θρησκευτικού χώρου είναι ασέβεια ή όχι.

Πολύς ήταν ο κόσμος που δεν ενθουσιάστηκε με το «πάντρεμα» του προϊστορικού μνημείου και της βασιλείας. Ένας χρήστης του Twitter έγραψε: «Είναι τρομερή προσβολή στη διαχρονική ιστορία αυτών των λίθων», ενώ ένας άλλος είπε ότι «νόμιζα στην αρχή ότι ήταν fake. Εκπλήσσομαι που το παλάτι δεν σας ζήτησε να το κατεβάσετε». Πολλοί πρότειναν μάλιστα να μετονομαστεί σε «Queenhedge».