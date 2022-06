Ο πρίγκιπας William φόρεσε κόκκινο γιλέκο και βγήκε να πουλήσει το περιοδικό των αστέγων στο Λονδίνο

Ο πρίγκιπας William μάς θύμισε τη Diana και την πολύτιμη προσφορά της σε άτομα με ανάγκη

O πρίγκιπας William φόρεσε ένα κόκκινο γιλέκο και καπέλο και βγήκε στους δρόμους του Λονδίνου την Τετάρτη για να πουλήσει τεύχη του περιοδικού των αστέγων, Big Issue, θυμίζοντάς σε όλους το πλούσιο εθελοντικό πνεύμα της Diana.

Φορώντας τα χαρακτηριστικά σύμβολα των πωλητών του περιοδικού, ο William καταγράφηκε από τον φακό στο κεντρικό Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Westminster προκειμένου να εξασφαλίσει έσοδα για άτομα που το έχουν πραγματική ανάγκη.

What an amazing man William is 🥺. He was spotted in Westminster, selling copies of the Big Issue magazine to raise money to help the homeless 👏❤️#PrinceWilliamIsAKing pic.twitter.com/3XvBaRhFPB