Η γυμνή φωτογράφιση της Cara Delevingne: «Είναι υπόθεση όλων μας να παλέψουμε για τα δικαιώματα των trans ατόμων»

«Είναι υπόθεση όλων να σταθούμε ο ένας στο πλευρό του άλλου», είπε η Cara Delevingne στη βρετανική Vogue για το Pride τεύχος του Αυγούστου, μιλώντας παράλληλα ανοιχτά για την LGBTQ ταυτότητά της

Η Cara Delevingne καλεί τους fans της να λάβουν τώρα δράση για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσα από μια αποκαλυπτική συνέντευξη και φωτογράφιση για το Pride τεύχος του Αυγούστου της βρετανικής Vogue ανάμεσα σε 12 ακόμη προσωπικότητες- μέλη της LGBTQ κοινότητας.

Η 29χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε γυμνή και μίλησε ανοιχτά για τη σημασία του να στηρίζει ο κόσμος τα δικαιώματα των γυναικών (όπως στην άμβλωση) αλλά και των trans ατόμων που είναι υπό απειλή. «Τα δικαιώματα των trans ατόμων και τα δικαιώματα των γυναικών είναι όλα τους, ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε, τύπου: "Δεν με αφορά γιατί δεν είμαι μέρος της κοινότητας"», είπε η ίδια κατά τη διάρκεια της απογυμνωμένης της αλήθειας και φωτογράφισης, προσθέτοντας: «Είναι υπόθεσή όλων να σταθούμε ο ένας στο πλευρό του άλλου».

H συνέντευξη δημοσιεύτηκε μετά την οπισθοδρομική απόφαση να ακυρωθεί επίσημα o νόμος Roe v. Wade, που αποτέλεσε ορόσημο το 1973 γιατί έδινε συνταγματικά το δικαίωμα στις γυναίκες να κάνουν έκτρωση, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων. Πολλές Πολιτείες μάλιστα απειλούν ήδη τα δικαιώματα των transgender ατόμων.

H Delevingne μίλησε επίσης ανοιχτά για την απόφασή της να κάνει coming out αλλά και για την ανάγκη να εκπροσωπούνται περισσότερο αυτά τα άτομα στην οθόνη κατά τη διάρκεια ενός video για τo βρετανικό περιοδικό. «Η σημασία της εκπροσώπησης για μένα, στη βιομηχανία και γενικότερα στον κόσμο, έγκειται στο ότι τα άτομα αυτά θέλουν να βλέπουν να γίνονται αποδεκτά. Μεγαλώνοντας, δεν παρατηρούσα πολλούς ανθρώπους σαν εμένα οπότε είμαι πραγματικά ευγνώμων να είμαι ανάμεσα στα άτομα που εκπροσωπούνται».

«Δεν έκανα ποτέ πραγματικά come out. Απλά αποφάσισα περισσότερο ότι δεν ήθελα να το έχω κρυφό, δεν ήθελα πια να ντρέπομαι για το ποιον αγαπάω και για την ταυτότητά μου οπότε απλά είπα: "Όλοι θα έπρεπε να αγαπάμε αυτόν που θέλουμε"».

Στη δεύτερη σεζόν του Only Murders in the Building, η Cara φέρνει στην επιφάνεια το μεγάλο ζήτημα και την αξία της εκπροσώπησης, δίνοντας ένα παθιασμένο φιλί στην οθόνη με τη Selena Gomez. To μοντέλο από τη Βρετανία αποκάλυψε ότι είναι bisexual το 2015 σε συνέντευξή της στη Vogue ενώ αργότερα είχε πει στο People ότι «θέλει να μιλάει όσο πιο ανοιχτά γίνεται στους άλλους», για την ταυτότητά της. «Κάθε μέρα, αλλάζω. Κάθε μέρα, ανακαλύπτω καινούρια πράγματα για τον εαυτό μου».