Το δικαίωμα στην άμβλωση είναι πια παρελθόν- Τι σημαίνει αυτό για τις γυναίκες των ΗΠΑ

Σε όλο τον κόσμο η άμβλωση απαγορεύεται πλήρως σε 26 χώρες, όπως στο Ελ Σαλβαδόρ, στην Ονδούρα, στην Αίγυπτο, στη Μαδαγασκάρη και στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Κέντρο Δικαιωμάτων Αναπαραγωγής.

Άλλες 50 χώρες επιτρέπουν την άμβλωση μόνο σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή της μητέρας ή σε περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας. Πάνω από τα τρία τέταρτα των χωρών σε όλο τον κόσμο έχουν κάποιου είδους ποινές που σχετίζονται με την άμβλωση, οι οποίες πιθανόν να περιλαμβάνουν πολυετείς ποινές φυλάκισης ή βαριά πρόστιμα για όσες υποβάλλονται στην πρακτική ή για τους γιατρούς που την πραγματοποιούν.

Πριν λίγες ώρες, στην παραπάνω τραγική εικόνα προστέθηκε το εξής: το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε την επίσημη ακύρωση του νόμου Roe v. Wade, που αποτέλεσε ορόσημο το 1973 γιατί έδινε συνταγματικά το δικαίωμα στις γυναίκες να κάνουν έκτρωση, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων.

Η υπόθεση Roe v. Wade αφορούσε μια έγκυο γυναίκα από το Τέξας, η οποία ζητούσε να αναγνωριστεί δικαστικά πως όσοι πολιτειακοί νόμοι που καθιστούσαν έγκλημα την παροχή υπηρεσιών άμβλωσης ή την προσπάθεια έκτρωσης ήταν αντισυνταγματικοί.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε τότε συμφωνήσει με ψήφους 7-2 ότι το δικαίωμα στην άμβλωση αποτελούσε θεμελιώδη ελευθερία που προστατεύεται από τη 14η τροπολογία, η οποία υπαγορεύει ότι οι Πολιτείες δεν μπορούν να στερούν από τα άτομα τη ζωή, την ελευθερία ή την περιουσία χωρίς τη δέουσα νόμιμη διαδικασία.

Abortion is a fundamental right for all women. It must be protected. I wish to express my solidarity with the women whose liberties are being undermined by the Supreme Court of the United States.