Πέθανε η πρώην σύζυγος του Donald Trump, Ivana στα 73 της

Στα 73 της χρόνια, πέθανε η πρώην σύζυγος του Donald Trump, Ivana

H Ivana Trump βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Manhattan καθώς φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι αστυνομικές αρχές πήγαν στο σπίτι της στο Upper East Side στις 12:40 μ.μ.

Ο πρώην σύζυγός της, Donald Trump έγραψε στο Truth Social, μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων που δημιουργήθηκε από την Trump Media & Technology Group: «Είμαι πολύ λυπημένος που ενημερώνω όλους εκείνους που την αγάπησαν και είναι πολλοί, ότι η Ivana Trump πέθανε στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη».

«Ήταν μια απίστευτη γυναίκα, που έζησε μια υπέροχη και εμπνευσμένη ζωή. Η περηφάνια και η χαρά της ήταν τα τρία της παιδιά, ο Donald Junior, η Ivanka και ο Eric. Ήταν τόσο περήφανη γι' αυτούς, όπως όλοι ήμασταν τόσο περήφανοι γι' αυτήν. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ivana!».

Ivana Trump, Donald Trump's first wife and mother of Eric, Donald Jr., and Ivanka, has died. She was 73. https://t.co/T3GEE4phyF pic.twitter.com/ISocwyOoSA

«Η μητέρα μας ήταν μια υπέροχη γυναίκα – μια δύναμη στις επιχειρήσεις, μια αθλήτρια παγκόσμιας κλάσης, μια λαμπερή ομορφιά, καθώς και μια στοργική μητέρα και φίλη», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας Trump. «Η Ivana Trump ήταν μαχήτρια. Διέφυγε από τον κομμουνισμό και αγκάλιασε αυτήν τη χώρα. Δίδαξε στα παιδιά της να είναι δυνατά και σκληρά, τη συμπόνια και την αποφασιστικότητα. Θα λείψει πολύ στη μητέρα της, στα τρία παιδιά και στα δέκα εγγόνια της».

