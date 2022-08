Anne Heche: Πέθανε η ηθοποιός μία εβδομάδα μετά το μοιραίο τροχαίο

H Anne Heche πέθανε στα 53 της

Η Anne Heche έφυγε από τη ζωή μία εβδομάδα μετά το μοιραίο τροχαίο. Οι γιατροί την έβγαλαν από τη μηχανική υποστήριξη ενώ είχε πέσει σε κώμα και είχε υποστεί σοβαρή εγκεφαλική βλάβη.

Εκπρόσωπός της οικογένειας της star είχε αναφέρει νωρίτερα: «Δυστυχώς, εξαιτίας του ατυχήματός της, η Anne υπέστη σοβαρή ανοξική εγκεφαλική κάκωση και παραμένει σε κώμα, σε κρίσιμη κατάσταση», προσθέτοντας πως «δεν αναμένεται να επιβιώσει».

Το τροχαίο έγινε το πρωί της περασμένης Παρασκευής στην περιοχή Mar Vista του Los Angeles, κοντά στο σπίτι της Heche. Tο αυτοκίνητό της, έπεσε πάνω σε σπίτι κι έπειτα ξέσπασε φωτιά.

Το τραγικό της τέλος έφερε στο φως και τραγικές πτυχές της ζωής της. Από πολύ νωρίς, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ισπανική εφημερίδα La Marca, αντιμετώπιζε ένα σκοτεινό οικογενειακό ιστορικό που την οδήγησε να αποκαλύψει τους αγώνες της με την ψυχική υγεία δημοσίως. Η Heche έχει βιώσει την απώλεια των τριών από τα τέσσερα αδέρφια της, με την αδερφή της Cynthia να πεθαίνει ενώ ήταν βρέφος, λόγω καρδιακού προβλήματος.

Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, αναφέροντας πως ο πατέρας της, ο οποίος πέθανε από AIDS, την κακοποιούσε - κάτι που η οικογένειά της δεν έχει επιβεβαιώσει. Τρεις μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα της, όταν εκείνη ήταν 13 ετών, έχασε τη ζωή του και ο αδελφός της, σε τροχαίο. Η ίδια είχε υποστηρίξει πως αυτοκτόνησε. Έκτοτε οι σχέσεις της με τη μητέρα της ήταν κακές.

Το 1997 είχε γίνει γνωστή και η σχέση της με την ηθοποιό και παρουσιάστρια Ellen DeGeneres, η οποία είχε αποκαλύψει τότε την σεξουαλική της ταυτότητα. Μάλιστα, η Heche είχε ευχαριστεί τον Harrison Ford που συνέχισε την παραγωγή της ταινίας Six Days, Seven Nights παρά τις επικρίσεις σε βάρος της.

