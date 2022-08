Anne Heche: Σε κώμα η ηθοποιός- Ο εκπρόσωπός της λέει πως «δεν πρόκειται να ζήσει»

Η Anne Heche νοσηλεύεται με σοβαρό εγκεφαλικό τραύμα μετά το μοιραίο τροχαίο

Η 53χρονη Anne Heche, μετά το τροχαίο που είχε στις 5/08, από το οποίο ανασύρθηκε με σοβαρά εγκαύματα και τραύματα, νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της star εκ μέρους της οικογένειας της αναφέρονται μέχρι στιγμής τα εξής: «Δυστυχώς, η Anne εξαιτίας του ατυχήματός της, υπέστη σοβαρή ανοξική εγκεφαλική κάκωση και παραμένει σε κώμα, σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν αναμένεται να επιβιώσει». Ωστόσο, όπως αναφέρεται, παραμένει σε μηχανική υποστήριξη ώστε να διαπιστωθεί αν τα όργανά της είναι βιώσιμα για δωρεά.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους πάντες για τις ευγενικές ευχές και τις προσευχές τους για την ανάρρωση της Anne, καθώς και το αφοσιωμένο προσωπικό και τις υπέροχες νοσοκόμες που φρόντισαν την Anne στο Grossman Burn Center στο νοσοκομείο West Hills», τόνισε ο ίδιος.

Here’s the now mangled vehicle owned by actress Anne Heche being towed away after speeding and crashing into a Mar Vista home and sparking a fire. @CBSLA pic.twitter.com/rRSqnM1YDt