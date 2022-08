Οι Måneskin έχουν την ανεμελιά τους για πανοπλία - Μια εφόλης της ύλης συνέντευξη στο Flaunt

Οι Måneskin μιλούν για όλα: Tην επιτυχία τους, τον Mick Jagger και το στιλ

«Ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πραγματικά αυτό που κάναμε σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα», εξηγεί ο Damiano David στο Flaunt, ο 23χρονος τραγουδιστής του γκρουπ, για την εκρηκτική άνοδό τους από τους δρόμους της πατρίδας τους, την Ρώμη, σε μια από αυτές τις σπάνιες δυνάμεις του ροκ εν ρολ μέσα σε πέντε χρόνια.

Η επιτυχία των Måneskin είναι huge, από την πανταχού παρούσα νίκη του 2021 στη Eurovision (με το προκλητικό "ZITTI E BUONI") μέχρι τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στην Αμερική στο Coachella και στο Saturday Night Live. Πρόσφατα εμφανίστηκαν μπροστά σε 70.000 κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Angelina Jolie και της κόρης της Shiloh, σε ένα σόου στην πατρίδα τους στο στάδιο Circus Maximus της Ρώμης, ενώ το νέο τους single "SUPERMODEL", το οποίο έκανε πρεμιέρα κατά τη διάρκεια ενός guest set στην Eurovision 2022, είναι αυτή τη στιγμή μια παγκόσμια επιτυχία στην Ιταλία, την Αμερική και όχι μόνο.

«Πάντα θέλαμε να πάμε όσο πιο μακριά μπορούσαμε. Νομίζω ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας μας. Το να είσαι ανέμελος» λέει ο Damiano David.

Μεγαλώνοντας στη Ρώμη, τα μέλη άκουγαν σχεδόν αποκλειστικά αμερικανική μουσική. Ο Torchio ασχολήθηκε με την τζαζ, ο Raggi λάτρευε τους Anthrax και τους Metallica, η De Angelis τον Bowie και τους The Stooges, (οι Måneskin διασκευάζουν του γκρουπ από το 1969 «I Wanna Be Your Dog»). Μόνο ο David παραδέχεται ότι ακούει ιταλική μουσική και αναφέρει τον τραγουδιστή Toto Cutugno, γνωστού για το "L'Italiano", έναν pop ύμνο για τη χώρα. Στη συνέχεια, στράφηκε στους Red Hot Chili Peppers όταν ήταν δέκα ετών και δεν κοίταξε ποτέ πίσω (λογικό, αν σκεφτείς τη σκηνική παρουσία του David, με τη συνήθεια να σκίζει το πουκάμισό του, να αποκαλύπτει το κορμί με τα τατουάζ, θυμίζει τον Anthony Kiedis).

Οι Måneskin μίλησαν στη συνέχεια για τη συνάντησή τους με τον Mick Jagger «Ήταν εξαιρετικά ενημερωμένος», λέει ο David για την εμπειρία της παρέας με τον θρύλο της ροκ ατά τη διάρκεια της περιοδείας του στο Λας Βέγκας. «Σούπερ ωραίο. Ήξερε τα πάντα για εμάς. Και τότε ο Keith Richards είπε: "Δεν ξέρω ποιοι στο διάολο είστε. Αλλά μου είπαν ότι είστε πολύ καλοί και παίζετε κιθάρα, οπότε συνεχίστε να το κάνετε, διασκεδάστε"» λέει, λατρεύοντας την αδιαφορία του Richards. Προσθέτει η De Angelis: «Ήταν εμβληματικό».

Οι Måneskin κέρδισαν τη Eurovision σε μια ευνοϊκή στιγμή. Το συγκρότημα βρισκόταν ήδη σε ανοδική τροχιά όταν ταξίδεψε στο Ρότερνταμ για τον διαγωνισμό. Η De Angelis λέει: «Οι περισσότεροι διαγωνιζόμενοι κάνουν τη Eurovision τον κύριο στόχο τους, αλλά πριν μπούμε είχαμε ήδη περιοδεύσει, είχαμε κυκλοφορήσει δύο ολόκληρους δίσκους, ήμασταν στο ραδιόφωνο και τα πάντα». «Χάσαμε επίσης το X-Factor», παρεμβαίνει ο David, αναφερόμενος στην ιταλική έκδοση του show όπου κατέλαβαν τη δεύτερη θέση το 2017. «Έτσι, ξέραμε ότι δεν ήταν μεγάλη υπόθεση αν χάναμε και τη Eurovision», λέει η De Angelis. «Θα πάρουμε μια ευκαιρία. Αν δεν κερδίσουμε, γ@μησε τους».

Υπάρχει πάλι αυτή η ανέμελη στάση. Ένας παράγοντας της αυτοπεποίθησής τους που οδήγησε στη νίκη τους και η πανοπλία τους ενάντια σε μια αναπόφευκτη αντίδραση στην πατρίδα τους την Ιταλία. Άλλωστε, είναι μια συντηρητική, καθολική χώρα όπου το ροκ είναι σπάνιο φαινόμενο και η συμβολή της Ιταλίας στην παγκόσμια μουσική έρχεται σε μεγάλο βαθμό με τη μορφή της όπερας.

«Έχουμε πολωθεί πίσω στο σπίτι», λέει ο David για την υποδοχή τους. «Ο κόσμος μας αγαπούσε τρελά και ο κόσμος μας μισούσε. Και τα άρθρα ήταν πολύ άσχημα, τα περιοδικά μιλούσαν πολύ άσχημα για εμάς. Δεν το αξίζουν, είναι χάλια, δεν πρέπει να εκπροσωπούν την Ιταλία». Η De Angelis προσθέτει:

«Είναι τόσο ανόητο γιατί τα περισσότερα από τα πράγματα για τα οποία μας επικρίνουν είναι λόγοι που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν το 2022 (ή οποιαδήποτε χρονιά). Πολύ μισογυνικό, πολύ ομοφοβικό. Πολύ στενόμυαλες απόψεις. Είναι πολύ λυπηρό. Είναι οι νέοι εκεί που προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά» συμπληρώνει η De Angelis.

Όσο για το fancy, 70s inspired στιλ τους η De Angelis δηλώνει: «Τόσοι πολλοί καλλιτέχνες έχουν χρησιμοποιήσει την εμφάνισή τους για να στείλουν ένα μήνυμα». «Απλώς προσπαθούμε να νιώθουμε άνετα και να ντυνόμαστε με αυτοπεποίθηση». Για τα μέλη της ομάδας, αυτό περιλαμβάνει επίσης looks που αμφισβητούν την έννοια του φύλου. Τα τέσσερα μέλη του group είναι γνωστά για το περίτεχνο μακιγιάζ, με σήμα κατατεθέν το eye-liner. Ο Torchio και τα μαύρα μαλλιά του που κινούνται με χάρη και ο David φοράει πάντα ένα ζευγάρι σκουλαρίκια. Λέει ο Torchio: «Ντυνόμαστε με έναν τρόπο που νιώθουμε ενδυναμωμένοι και συνεχίζουμε να διασκεδάζουμε».

Κάπως έτσι φορούν τα πιο κομψά σύνολα Gucci από τον Alessandro Michele και ποζάρουν στον φακό αποδεικνύοντας ότι είναι γνήσιοι stars.