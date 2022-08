Britney Spears: «Προσπάθησαν να με σκοτώσουν, ένιωσα την ίδια μου την οικογένεια να με πετάει»

H Βritney Spears μιλά ανοιχτά για την ψυχιατρική κλινική στην οποία την εκλεισαν οι γονεις της, το κίνημα #FreeBritney και την ψυχική της υγεία

Την ώρα που Taylor Swift και Lil Nas κατέφθαναν στο κόκκινο χαλί των βραβείων MTV’s 2022 (Video Music Awards), η Britney Spears ανέβασε στον λογαριασμό της στο YouTube ένα βίντεο, είκοσι λεπτών, στο οποίο δίνει μια κατάθεση ψυχής. Το βίντεο αυτό ήταν δημοσιευμένο για περίπου μια ώρα, ενώ στην συνέχεια είχε εξαφανιστεί. Ωστόσο το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης, εχουν κρατήσει όλα όσα εξομολογήθηκε η Spears.

Φαίνεται πως η γνωστή pop star είχε προγραμματίσει μια συνέντευξη με την θρυλική Oprah Winfrey, ωστόσο όπως είπε στην αρχή του βίντεο: «Το να πληρώνεσαι για να πεις την ιστορία σου... ένιωσα πως είναι κάπως ανόητο». Και έτσι αποφάσισε πως όσα είχε να πει, θα τα έλεγε μέσα σε αυτό το 20 λεπτό βίντεο που δημοσίευσε.

Τα τελευταία χρόνια η ζωή της Britney έχει περάσει πολλά, με την ίδια να προσπαθεί και πάλι να επιστρέψει στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία, μετά τις δικαστικές διαμάχες με τον πατέρα της και τα θέματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει μέχρι και σήμερα. Στην αρχή του βίντεο λοιπόν η Spears δηλωσε την ανάγκη της πως θέλει να σταθεί δίπλα σε οποιον νιώθει πραγματικά μόνος. Διότι και η ίδια γνωρίζει πολύ καλά πως είναι αυτό το συναίσθημα, αλλά επίσης θέλησε να δώσει και αίσθηση αισιοδοξίας σε όσους πραγματικά περνούν δύσκολα.

Gettyimages

Είναι πολλά τα όσα δεν έχει πει ακόμη δημόσια η γνωστή τραγουδίστρια, καθώς όπως είπε φοβάται ότι θα κριθεί και επίσης φοβάται το πως ο κόσμος αντιμετωπίζει την ίδια αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ξεκαθάρισε ακόμη, πως έχει δεχτεί πολλά χρήματα για να μιλήσει σε συνεντεύξεις της για την υπόθεση με τον πατέρα της, ο οποίος την είχε απομονώσει και διαχειρίζονταν ολόκληρη την περιουσία της, υπερασπιζόμενος ότι είναι ανίκανη να το κάνει λόγω ψυχικών ασθενειών.

Ωστόσο η Spears, δήλωσε χαρακτηριστικά πως ο μόνος λόγος που επιλέγει να κάνει το βίντεο και να μιλήσει, είναι προκειμένου να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους, λέγοντας χαρακτηριστικά πως νιώθει χρησιμοποιημένη και θύμα μέσα σε όλες αυτές τις καταστάσεις τις οποίες βίωσε.

«Τίποτα από όσα ζούσα δεν έβγαζαν νόημα», δήλωσε η Britney Spears

Πηγαίνοντας την κουβέντα ένα βήμα παρακάτω, η τραγουδίστρια που κάποτε μεσουρανούσε, ανοίχτηκε για την οικογένεια της. Η απομόνωση της, ήταν μια τιμωρία από τον πατέρα της όπως εξομολογήθηκε, ενώ τόνισε ότι όλα αυτά προήλθαν από την ίδια της την μητέρα. «Τίποτα από όσα ζούσα δεν έβγαζαν νόημα». Την μια μιλούσε με τον γιατρό της για να λάβει την απαραίτητη θεραπεία και την επόμενη ημέρα την μετέφεραν με ασθενοφόρο σε ψυχιατρική κλινική. Και όλα αυτά όπως ισχυρίζεται, να είναι προγραμματισμένα από την ίδια της την μητέρα, για να πιστεύει η ίδια ότι η "τρέλα της δεν έχει όρια".

«Κάποιος έδωσε αυτήν την ιδέα στον πατέρα μου (να διαχειρίζονται δηλαδή την περιουσία της υπερασπιζόμενοι λόγους ψυχικής υγείας) και η μητέρα μου, τον βοήθησε να κάνει αυτήν την ιδέα πραγματικότητα». Μίλησε επίσης για την πρώτη φορά που νοσηλεύτηκε από τους γονείς της λέγοντας χαρακτηριστικά, πως στον οργανισμό της δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Ούτε ναρκωτικά, ούτε φάρμακα, ούτε αλκοόλ. Δεν ήταν παρά ξεκάθαρα κακοποίηση από την ίδια της την οικογένεια, για να διαχειρίζονται εκείνοι την περιουσία της.

«Ο πατέρας μου λάτρευε να ελέγχει τα πάντα», δηλώνει σε συνέχεια του βίντεο της. «Εγώ δεν μπορούσα να είχα μετρητά πάνω μου, δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα», είπε αναφερόμενη στην απομόνωση που της επέβαλαν οι γονείς της.

Ο πατέρας της κατάφερε τελικά να κλείσει την γνωστή τραγουδίστρια σε κλινική και να απομονωθεί εκεί, με τις περιγραφές της να ανατριχιάζουν. Αφού κλείστηκε στην κλινική, ο πατέρας την απειλούσε πως αν μιλούσε ή προσπαθούσε να κάνει διαφορετικά και να μιλήσει δημοσίως, ήταν οργανωμένος για όλα, ενώ εκείνη δεν είχε καν ούτε δικηγόρο, όπως υπερασπίζονταν. Η Spears ακόμη περιέγραψε τις στιγμές όπου άλλαζε ρούχα στην κλινική και οι φρουροί μπορούσαν να την κοιτούν ανενόχλητοι, ενώ πλέον δεν είχε καμία επαφή με τοι κοινό της.

Πως το κίνημα #FreeBritney την βοηθησε να βγει από την κλινική

Στην συνέχεια του βίντεο μιλά για το κίνημα #FreeBritney, που την βοήθησε τελικά να βγει από την κλινική, αλλά και το πως ένιωσε μετά την τόσο τραυματική εμπειρία, στην οποία οι ίδιοι της οι γονείς την ανάγκασαν να μπει: «Προσπάθησαν να με σκοτώσουν, με πέταξαν εκεί. Ένιωσα την ίδια μου την οικογένεια να με πετάει».

Εξομολογήθηκε ακόμη και το γεγονός πως ήταν σε μια σχέση κατα την διάρκεια που είχε ακυρώσει τις περιοδείες της και σκεφτόταν να αφήσει την χώρα και να φύγει μαζί με τον σύντροφο της, ωστόσο και πάλι οι φοβίες για το τι ήταν ικανός να κάνει ο πατέρας της σε περίπτωση που κάτι πήγαινε λάθος, την ανάγκασαν να μην αντιδράσει.

Τέλος στο βίντεο της δηλώνει πως είναι ακόμη περισσότερο θυμωμένη με την μητέρα της, η οποία όχι μόνο την άφησε να υποστεί το μαρτύριο που ετοίμασε ο ίδιος της ο πατέρας, αλλά την άφησε έτσι απλά χωρίς καν να την βοηθήσει στο παραμικρό, ή έστω να της προσλάβει έναν δικηγόρο... με την δικαστική μάχη να συνεχίζεται ακόμη και σήμερα.

H απάντηση από την μητέρα της Britney Spears στο βίντεο που δημοσίευσε η 40χρονη pop star

H μητέρα της Spears δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια και μάλιστα πήρε θέση στο σχετικό βίντεο και τα όσα δήλωσε η κόρη της, λέγοντας χαρακτηριστικά πως σε όλη της την ζωή έχει προσπαθήσει να στηρίξει τα όνειρα και τις επιθυμίες της. “Britney, your whole life I have tried my best to support your dreams and wishes!”, δηλωσε η μητερα της δημοσιεύοντας μια κοινή και παλιά τους φωτογραφία στο instagram. Eνώ συνέχισε λέγοντας, πως έχει προσπαθήσει να είναι εκεί στις δυσκολίες της και δεν της έχει γυρίσει ποτέ την πλάτη.

Λίγο πριν κλείσει την ανάρτηση της η μητέρα της Britney Spears, δήλωσε πως εκείνη είναι η απελπισμένη, καθώς η κόρη της δεν της απαντά στα τηλεφωνήματα, αλλά και ούτε έχει δεχτεί να την επισκεφθεί όσες φορές την έχει πλησιάσει. Στο τέλος μάλιστα δηλώνει, πως έχει δοκιμάσει τα πάντα, πως αγαπά την κόρη της και πως αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να κάνουν μεταξύ τους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.