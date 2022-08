H εμφάνιση των Maneskin που κόπηκε από τα VMAs και oι αντιδράσεις του twitter

Tα μουσικά βραβεία των MTV's έκοψαν την εμφάνιση των Maneskin λόγω της εμφάνισης τους και το Twitter αντιδρά

Τα λαμπερά βραβεία των VMA's για το 2022 πραγματοποιήθηκαν εχθές στο New Jersey, προσφέροντας θέαμα και μια σειρά από γεγονότα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Τα βλέμματα λοιπόν ήταν στραμμένα στην μεγάλη βραδιά, η οποία είχε και απρόβλεπτα. Ένα από αυτά ήταν και η εμφάνιση των Maneskin, του ιταλικού συγκροτήματος, το οποίο εμφανίστηκε στην σκηνή και η ενδυμασία τους στάθηκε αφορμή για την διοργάνωση των βραβείων, να κόψει μεγάλο μέρος της εμφάνισης τους.

Συγκεκριμένα ο Damiano David εμφανίστηκε αποκαλυπτικός αφήνοντας ακάλυπτα τα οπίσθια του, με την διοργάνωση να κόβει μεγάλο μέρος από την εμφάνιση του συγκροτήματος στην σκηνή. Η απόφαση αυτή όμως, είχε έντονη λογοκρισία στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο twitter, όπου στα σχόλια ήταν έντονη η δυσαρέσκεια απέναντι στην διοργάνωση που επέλεξε να μην δείξει ολόκληρη την εμφάνιση τους, εξαιτίας των στυλιστικών τους επιλογών.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην χθεσινή βραδιά, το συγκρότημα κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Βest alternative video, για το τραγούδι Ι Wanna Be Your Slave.

H αντίδραση των χρηστών του twitter για το περιστατικό με τους Maneskin

justice for #Maneskin !! let's make nipples free to be seen! a man with a shirtless and buttocks out is fine, the woman's breasts are censored! shitty misogynists! #VMAs #VMA pic.twitter.com/mXeKZE25N5 — måry/veronica sky🫀post CIRCO MASSIMO🎪🥹 (@maryskin_) August 29, 2022

«Δεν το πιστεύω ότι οι Maneskin είχαν την καλύτερη εμφάνιση και τους έκοψαν» έγραψε ένας χρήστης. «Όλο το βράδυ περίμενα να τους δω και έδειξαν μόνο 2 δευτερόλεπτα. Γιατί τους λογόκριναν;» έγραψε άλλος.





I mean, Nicky can simulate masturbating on stage, but Victoria de Maneskin can't show a covered nipple? seriously VMAS????#VMAs #supermodel #maneskin pic.twitter.com/SjWzklazvL August 29, 2022