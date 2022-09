House of The Dragon: Η 19χρονη Emily Carey φοβόταν να γυρίσει τις ερωτικές σκηνές με τον 47χρονο συμπρωταγωνιστή της

Οι συντονιστές οικειότητας και η ανασφάλεια της νεαρής Emily Carey για τις έντονες ερωτικές σκηνές της σειράς

Μπορεί να είναι μόλις 19 ετών, αλλά έχει ήδη μια επιτυχημένη καριέρα στην υποκριτική. Αυτό που τελικά την ξεχωρίζει περισσότερο όμως, είναι ότι δεν διστάζει να μιλάει δημόσια για όλα εκείνα που την προβληματίζουν, όσο λεπτά και ευαίσθητα ζητήματα κι αν είναι.

Η Emily Carey, που υποδύεται την Alicent Hightower στο prequel του GoT «House of Τhe Dragon», μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή της για τους intimacy coordinators. Ένας νέος επαγγελματικός ρόλος που ξεκίνησε στα κινηματογραφικά sets, προκειμένου να συντονίσει ερωτικές σκηνές και να εξασφαλίσει την οικειότητα και την προστασία των πρωταγωνιστών. Σκοπός των intimacy coordinators δηλαδή, είναι να διασφαλίζουν ότι καμία από τις ηθοποιούς δεν θα νιώσει άβολα ή δεν θα χρειαστεί να τραυματιστεί ψυχολογικά για να διεκπεραιωθεί μία σκηνή.

Το House of The Dragon εξακολουθεί να προβληματίζει για τις ωμές σκηνές βιασμών και για άλλες εξαιρετικά βίαιες συνευρέσεις που παρουσιάζει, όπως έκανε και το Game of Thrones. Πόσο μάλλον μετά τις αποκαλύψεις της 19χρονης Emily Carey, η οποία εξομολογήθηκε πρόσφατα ότι φοβόταν και ένιωθε άβολα στα γυρίσματα με τον 49χρονο Paddy Considine, κυρίως για την απεικόνιση των σεξουαλικών συνευρέσεων με έναν άντρα 30 χρόνια μεγαλύτερό της.

H Emily Carey δήλωσε μάλιστα και τους προβληματισμούς της, πριν συμμετάσχει στη σειρά: «Κατά την περίοδο πριν από την παραγωγή, προσπάθησα να παρακολουθήσω το Game of Thrones και φυσικά η πρώτη σεζόν, ακόμη και μόνο το πρώτο επεισόδιο του Thrones, έχει πολλή βία κατά των γυναικών. Υπάρχει πολύ βίαιο σεξ και αυτό με εκνεύρισε. Ήμουν σε φάση: "Θεέ μου, τι θα πρέπει να κάνω σε αυτή τη σειρά;”».

Η νεαρή ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ένιωσε “φόβο” να γυρίσει σκηνές σεξ με τον συμπρωταγωνιστή της: «Με τρόμαξε, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν είχα ακόμη γνωρίσει τον Paddy, δεν ήξερα πόσο χαρούμενος άνθρωπος ήταν και πόσο εύκολη θα έκανε τη σκηνή», εξήγησε η ίδια στο Newsweek. «Το μόνο που έβλεπα ήταν, ξέρετε, έναν 47χρονο άνδρα και εμένα. Ήμουν λίγο ανήσυχη».

Οι συγκεκριμένες σκηνές αφορούν το 4ο επεισόδιο της σειράς, όπου η Carey, ως βασίλισσα, κάνει μπάνιο τον βασιλιά Targaryen, πριν από μια σεξουαλική σκηνή η οποία δεν κρύβει καμία χαρά για την ίδια και στην οποία φαίνεται να συμμετέχει χωρίς τη θέλησή της, απλά από καθήκον απέναντι στον άντρα της.

Και η Milly Alcock, η πρωταγωνίστρια της σειράς, μιλώντας στη New York Post εξηγεί ότι παρά το γεγονός πως με τον συμπρωταγωνιστή της Matt Smith είναι καλοί φίλοι, χρειάστηκε συντονιστής οικειότητας στα γυρίσματα για να γυρίσουν τη σκηνή και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικός.

Ως συνήθως όμως δεν λείπουν και εκείνοι που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους με τους "συντονιστές οικειότητας", δηλώνοντας πως σκοτώνουν τον αυθορμητισμό της σκηνής. Συγκεκριμένα ο Sean Bean, ο οποίος υποδύθηκε τον Ned Stark στο Game of Thrones, είχε κάνει τις παραπάνω δηλώσεις και είχε προκαλέσει την αντίδραση της νεαρής Emily. Και όλων μας, δηλαδή.