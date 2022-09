Η Viola Davis κόβει την ανάσα σε 4 iconic εξώφυλλα του ELLE Brasil

Η βραβευμένη με Όσκαρ Viola Davis, με αφορμή τη νέα της ταινία, The Woman King, εμφανίζεται σε τέσσερα εντυπωσιακά εξώφυλλα για το Elle Brasil

Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ Viola Davis, 57 ετών, εμφανίζεται σε τέσσερα εντυπωσιακά εξώφυλλα για το Elle Βραζιλίας που απαθανάτισαν οι Marcos Florentino και Kelvin Yule της φωτογραφικής ομάδας MAR+VIN.

Η Davis ενθουσίασε το κοινό σε ταινίες όπως τα The Ultimate Voice of the Blues, Crossroads και A Limit Between Us (για τις οποίες κέρδισε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου), ενώ έκλεψε την παράσταση για έξι σεζόν στο How to get away with murder (και κέρδισε ένα Emmy για την ερμηνεία της ως δικηγόρος Annalize Keating). Στον τόμο 09 του ELLE, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι λιγότερο από το να μας εντυπωσιάσει και πάλι: η ηθοποιός εμφανίζεται μεγαλοπρεπής στα τέσσερα συγκλονιστικά εξώφυλλα του περιοδικού.

Στη συζήτηση που έγινε αμέσως μετά τη φωτογράφιση, η Viola μίλησε για το δύσκολο παρελθόν της, τον ρατσισμό, τις προκλήσεις της ανατροφής μιας έφηβης κόρης και επίσης για τη νέα της ταινία, The Woman King.

Στις φωτογραφίες την βλέπουμε να ποζάρει με avant garde δημιουργίες μεγάλων οίκων, όπως ένα φόρεμα Loewe, statement καπέλα και περίτεχνα χτενίσματα.

Η νέα ταινία της Davis, The Woman King, είναι ένα ιστορικό έπος που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα από το Βασίλειο του Dahomey, το οποίο ήταν «ένα από τα πιο ισχυρά κράτη της Αφρικής τον 18ο και τον 19ο αιώνα», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

Η ηθοποίος μοιράστηκε πριν από την προβολή της ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) ότι το The Woman King κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

Στη συνέντευξη η Davis εξέφρασε ότι επιτέλους έχει μάθει πλέον ποια είναι και το τελευταίο της project τη βοήθησε σε αυτό.

«Πολλές φορές, απλώς επιτρέπεις σε άλλους ανθρώπους να σε καθορίζουν. Στα 57 μου, συνειδητοποίησα ότι μπορώ να ορίσω τον εαυτό μου».

Η ταλαντούχα ηθοποιός αποκάλυψε ότι πίστευε βαθιά μέσα της ότι το The Woman King ήταν η ίδια, το «magnum opus της»: «Αλλά είναι το magnum opus μου γιατί είναι ό,τι ονειρευόμουν ποτέ ότι θα μπορούσε να είναι».