Ο George Clooney παραδέχτηκε ότι έχει κάνει ένα «φοβερό λάθος» με τα παιδιά του

Τα δίδυμα έχουν μάθει ένα κόλπο χάρη στους γονείς τους, που πλέον το χρησιμοποιούν εναντίον τους

Ο George και η Amal Clooney είναι γονείς της 5χρονης Ella και του Alexander και πρόσφατα ο αγαπημένος ηθοποιός αποκάλυψε ότι μαζί με την σύζυγό του έκαναν ένα «φοβερό» λάθος με τα παιδιά τους.

Οι δυο τους βρέθηκαν καλεσμένοι στο CBS Mornings την Τετάρτη, συζητώντας διάφορα με τον Gayle King, μέχρι που τους ρώτησε αν τα δίδυμα έχουν στο αίμα τους την πολυλογία. «Έχουμε κάνει ένα φοβερό λάθος», μοιράστηκε ο Clooney με το κοινό, προσθέτοντας: «Τους μάθαμε ιταλικά αλλά εμείς δεν μιλάμε. Οπότε τους μάθαμε μια γλώσσα, με την οποία μπορούν να στραφούν εναντίον μας. Και οι δυο δεν έχουμε ιδέα για τι μιλούν».

Amal and George Clooney are celebrating their eighth wedding anniversary. They told @GayleKing about the letters George wrote to Amal in the early days of their relationship, their son’s pranking skills and the one thing they’ve never done. pic.twitter.com/61NuGzPuJJ

Έτσι, τα δίδυμά τους μιλούν ιταλικά και γαλλικά με τον star να λέει: «Είμαι από το Kentucky, τα αγγλικά είναι η δεύτερη γλώσσα μου». Η Amal από την άλλη, περιέγραψε τον μικρό Αλέξανδρο ως «μεγάλο φαρσέρ» και τώρα ξέρει πολύ καλά πώς να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα που του έμαθαν χωρίς εκείνοι να καταλαβαίνουν τίποτα. Ο Clooney αποκάλυψε μάλιστα πως παρόλο που ο αγαπημένος σούπερ ήρωας του μικρού είναι ο Batman, δεν ξαφνιάστηκε όταν ανακάλυψε ότι ο μπαμπάς του, τον υποδυόταν.

Amal and George Clooney (@clooneyfdn) are hosting a new ceremony, the Albie Awards, to shine a light on individuals who are devoting their lives to justice, at great personal risk.



It’s part of their personal fight, which they say is a response “to what we see in the world.” pic.twitter.com/rggPIRb6qH