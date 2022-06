Ticket to Paradise: To trailer της rom com των Julia Roberts και George Clooney θυμίζει παλιές βαρετές εποχές

Η ταινία μόλις απέκτησε trailer και οι δύο καλοί φίλοι επιστρέφουν με ρομαντική κομεντί

Η Julia Roberts συναντιέται ξανά στη μεγάλη οθόνη με τον George Clooney, και πάλι ως πρώην σύζυγοι. Στη Συμμορία των 11, έπρεπε να συνεργαστούν για μία ληστεία και τώρα για να εμποδίσουν τον γάμο της κόρης τους.

Το διαζευγμένο ζευγάρι αναγκάζεται να κάνει ανακωχή προκειμένου να αποτρέψει τον γάμο της κόρης του. «Σκοπεύει να παντρευτεί που μόλις γνώρισε, εκατομμύρια μίλια μακριά από το σπίτι. Πετάει την καριέρα της», εξηγεί ο Clooney σε μία άγνωστη δίπλα του στο αεροπλάνο. «Όπως ακριβώς έκανε και η μητέρα της, άρα είμαι η μόνη που μπορεί να τη σταματήσει», απαντά η Roberts.

Οι δύο ηθοποιοί (και πολύ καλοί φίλοι) περνούν από διάφορες δοκιμασίες, έρχονται πιο κοντά για έναν όχι καλό σκοπό και η ταινία φαίνεται αρκετά προβλέψιμη για το πώς θα πάει. Η σκηνοθεσία του Ticket to Paradise ανήκει στον Ol Parker (που έκανε το Mamma Mia! Here We Go Again) ενώ ο George Clooney δήλωσε πρόσφατα ότι πρόκειται για μία παλιομοδίτικη ταινία που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και το trailer μας κάνει να συμφωνούμε απόλυτα.

«Ο Ol Parker είναι ένας υπέροχος σεναριογράφος και σκηνοθέτης, μας έγραψε αυτό το σενάριο, και έχω να κάνω ρομαντική κομεντί από το 1996. Αλλά σε αυτή μπορώ να είμαι όσο κακός θέλω με την Julia, με τον πιο αστείο τρόπο. Είπαμε ναι όταν σιγουρευτήκαμε ότι θα το κάνει ο άλλος». Ας περιμένουμε λοιπόν μέχρι τις 21 Οκτωβρίου, όπου θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες.