Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που οι άνθρωποι απατούν, σύμφωνα με ψυχοθεραπεύτρια

Άκουγε σχεδόν για πέντε δεκαετίες ζευγάρια που περνούσαν κάποια κρίση στη σχέση τους. Και τώρα, η διάσημη ψυχοθεραπεύτρια Έστερ Πέρελ, λέει ότι ο λόγος που οι άνθρωποι απατούν δεν είναι πάντα αυτό που υποθέτουμε. Δεν πρόκειται μόνο για τον πόθο, την πλήξη ή ό,τι άλλο. Σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για κάτι πολύ πιο ανησυχητικό και λυπηρό: μια αίσθηση «νεκρότητας» στη σχέση.

Σε μια συνέντευξη στην εφημερίδα The Telegraph, η Πέρελ εξήγησε ότι μετά από 45 χρόνια ως σεξοθεραπεύτρια, έχει καταλήξει να πιστεύει ότι οι εξωσυζυγικές σχέσεις είναι συχνά μια αντίδραση στο αίσθημα αποσύνδεσης από τη δική σου ζωτικότητα. «Μερικές φορές οι λόγοι έχουν να κάνουν με τη σχέση - απόρριψη, προδοσία, αποσύνδεση ή αποξένωση. Η μοναξιά είναι σημαντικός παράγοντας», σημειώνει. «Άλλες φορές, οι λόγοι είναι εσωτερικοί και έχουν μικρή σχέση με την ίδια τη σχέση». Ωστόσο, το μεγαλύτερο «κακό» που έχει δει, είναι αυτή η αργή «νεκρότητα», όπου η οικειότητα μεταμορφώνεται σε ρουτίνα και το πάθος ασφυκτιά. Τότε είναι που οι σύντροφοι μπορεί να αρχίσουν να απομακρύνονται - όχι απαραίτητα επειδή έχουν χάσει την αγάπη τους, αλλά επειδή έχουν σταματήσει να αισθάνονται ζωντανοί.

Ο πραγματικός λόγος που οι άνθρωποι απατούν

Για να αντικρούσει αυτό, η Πέρελ δίνει έμφαση στην ιδέα της «ζωντάνιας», την οποία συνδέει με την περιέργεια και αυτό που αποκαλεί «διαφοροποίηση». Αυτό σημαίνει να ανακαλύψεις ξανά τον σύντροφό σου σαν να μην ξέρεις τα πάντα γι' αυτόν. «Πρόκειται για το να ανοιχτείς στην πιθανότητα ότι δεν γνωρίζεις τον σύντροφό σου τόσο καλά όσο νομίζεις». Αντί να βυθίζονται στην καθημερινότητα, η Έστερ Πέρελ παροτρύνει τα ζευγάρια να βρουν χώρο για παιχνίδι και για αυτό το απρόβλεπτο. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει να μοιράζονται παράξενες ιστορίες, να δοκιμάζουν μια νέα συνταγή, να ξεκινούν μια ιεροτελεστία ή απλώς να κάνουν κάτι άγνωστο μαζί. Το θέμα είναι να βλέπουν ο ένας τον άλλον διαφορετικά.

Σύμφωνα με την Πέρελ, η διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων σημαίνει επίσης να εγκαταλείψεις τη φαντασίωση ότι ο σύντροφός σου μια μέρα θα γίνει η εικόνα που έχεις στον καθρέφτη σου. «Δεν μπορείς να κάνεις κάποιον να είναι ακριβώς όπως εσύ. Αποδέχεσαι τις διαφορές σου και καταλαβαίνεις ότι κάποιος μπορεί να κάνει κάτι για σένα που δεν σημαίνει τίποτα για αυτόν, και εσύ μπορείς να κάνεις πράγματα για τον σύντροφό σου ακόμα κι αν δεν ενδιαφέρεσαι».

Γιατί, λοιπόν, οι άνθρωποι απατούν; Συχνά, δεν είναι επειδή ψάχνουν για άλλον - είναι επειδή ψάχνουν τον εαυτό τους.