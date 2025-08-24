Ταξιδιάρα Gen Z: Οι 10 πόλεις που ξεχωρίζει για να ζει, σύμφωνα με έρευνα

Από τη Μπανγκόκ μέχρι τη Σαγκάη, οι Gen Z ανέδειξαν τις καλύτερες πόλεις για να ζήσουν μόνιμα, βάσει κουλτούρας, κόστους και ποιότητας ζωής.

Ποιες είναι οι πόλεις που προτιμά περισσότερο η Gezn Z; Το περιοδικό Time Out δημοσίευσε την ετήσια κατάταξη των καλύτερων πόλεων στον κόσμο και, για πρώτη φορά, πρόσθεσε μια λίστα που αναδεικνύει τις κορυφαίες επιλογές των ίδιων των νέων που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012.

Η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις περισσότερων από 18.500 ατόμων παγκοσμίως. Από αυτές, φιλτραρίστηκαν οι απαντήσεις της Gen Z, με κριτήρια όπως το φαγητό, η νυχτερινή ζωή, η πολιτιστική σκηνή, η οικονομική προσιτότητα, η βιωσιμότητα, η ευτυχία και η συνολική ατμόσφαιρα της πόλης.

Στην κορυφή βρέθηκε η Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, η οποία ξεχώρισε για τα υψηλά ποσοστά ευτυχίας των κατοίκων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 84% των Gen Z που ζουν εκεί δηλώνουν ότι είναι ευτυχισμένοι, ενώ το 71% θεωρεί την πόλη οικονομικά προσιτή. Το μέσο κόστος ζωής για ένα άτομο υπολογίζεται περίπου στα 617 δολάρια τον μήνα (χωρίς ενοίκιο), σημαντικά χαμηλότερο από πόλεις των ΗΠΑ.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, η οποία βαθμολογήθηκε ιδιαίτερα ψηλά στον πολιτισμό και την καλλιτεχνική ζωή. Μάλιστα, το 96% των Gen Z την ανέδειξαν ως πόλη με εξαιρετική καλλιτεχνική σκηνή, ενώ το 91% δήλωσε ότι η ποιότητα ζωής είναι «καλή» ή «καταπληκτική». Παράλληλα, το κόστος ζωής είναι αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με τη Νέα Υόρκη, με τα ενοίκια να υπολογίζονται κατά 61% φθηνότερα.

Στην πρώτη δεκάδα βρίσκουμε επίσης πόλεις που παραδοσιακά συνδέονται με ζωντανή κουλτούρα και διεθνή απήχηση: η Κέιπ Τάουν, η Βαρκελώνη, η Κοπεγχάγη, η Πόλη του Μεξικού, το Λονδίνο και το Εδιμβούργο. Η Σαγκάη κλείνει τη λίστα, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο η Νέα Υόρκη κατάφερε να εισέλθει στη δεκάδα, κατακτώντας την τέταρτη θέση.

Η Νέα Υόρκη συγκέντρωσε υψηλές βαθμολογίες στη δυνατότητα περιπάτου, στη νυχτερινή ζωή και στη γαστρονομία, ενώ ξεχώρισε για την πολιτιστική της σκηνή – από την τέχνη και τη ζωντανή μουσική, μέχρι τις παραστάσεις και τα θεάματα. Ωστόσο, μόλις το 46% των Gen Z τη θεωρεί προσιτή για διαβίωση.

Όπως δήλωσε στο CNBC Make It η Ροσιλίν Κάλγκαν, συντάκτρια του Time Out New York: «Το γεγονός ότι οι αναγνώστες μας βαθμολόγησαν τόσο ψηλά αυτές τις πόλεις είναι πραγματικά συναρπαστικό. Δημιουργεί έναν οδικό χάρτη για μέρη που μπορεί κανείς να θέλει να επισκεφθεί ή ακόμη και να ζήσει».

Η τελική δεκάδα, όπως διαμορφώθηκε από τους Gen Z: