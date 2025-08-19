Delulu, skibidi, tradwife: Το λεξικό του Cambridge μόλις έγινε λίγο πιο Gen Z

Για όσους περνούν λιγότερο χρόνο στο διαδίκτυο, ορισμένες από τις νέες λέξεις στο λεξικό, μπορεί να μοιάζουν με ασυναρτησίες

Η αγγλική γλώσσα μόλις έγινε λίγο πιο Gen Z και λίγο πιο Gen Alpha, αφού οι λέξεις «skibidi», «tradwife» και «delulu» είναι μόνο μερικές από τις προσθήκες για φέτος, στο Cambridge Dictionary. Τον τελευταίο χρόνο, το λεξικό έχει προσθέσει 6.000 νέες λέξεις στην ηλεκτρονική έκδοσή του.

Για όσους περνούν λιγότερο χρόνο στο διαδίκτυο, ορισμένες από τις νέες λέξεις στο λεξικό – και πώς αυτές οι λέξεις εντάσσονται σε προτάσεις για να δημιουργήσουν μια φράση, μπορεί να μοιάζουν με ασυναρτησίες. Για όσους, πάλι, περνάμε πολύ χρόνο στο διαδίκτυο αλλά και στο TikTok, λέξεις όπως delulu, έχουν γίνει το middle name μας. Πώς, όμως, ορίζει το λεξικό αυτές τις λέξεις;

Λοιπόν, το Λεξικό του Cambridge ορίζει τη λέξη skibidi ως «μια λέξη που μπορεί να έχει διαφορετικές σημασίες όπως «cool» ή «κακό», ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πραγματικό νόημα ως αστείο» και το delulu ως «λογοπαίγνιο με τη λέξη παραληρηματικός, που σημαίνει «να πιστεύεις σε πράγματα που δεν είναι πραγματικά ή αληθινά, συνήθως επειδή το επιλέγεις». Το skibidi επινοήθηκε για πρώτη φορά από τον δημιουργό του «Skibidi Toilet», μιας viral κινούμενης σειράς στο YouTube που απεικονίζει ανθρώπινα κεφάλια να αναδύονται από τουαλέτες. To delulu, από την άλλη, εμφανίστηκε πριν από περίπου μια δεκαετία ως ένας τρόπος για να επιπλήξουν τους ιδιαίτερα παθιασμένους οπαδούς της K-pop, αλλά έκτοτε έχει γίνει ένας πιο γενικός τρόπος για να πούμε ότι κάποιος είναι «παραληρηματικός» στο διαδίκτυο.

Άλλες λέξεις που προστέθηκαν στο λεξικό περιλαμβάνουν τη λέξη «tradwife» - μια συντομευμένη μορφή της λέξης «traditional wife» που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους influencers που εξυμνούν αυτόν τον ρόλο - και τη λέξη «broligarchy», ένα μείγμα αδελφότητας και ολιγαρχίας, που αναφερόταν στους ηγέτες της τεχνολογίας που παρευρέθηκαν στην ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο.

«Δεν συμβαίνει κάθε μέρα να βλέπεις λέξεις όπως skibidi και delulu να μπαίνουν στο Λεξικό του Cambridge», δήλωσε ο, διευθυντής λεξιλογικού προγράμματος του λεξικού. «Προσθέτουμε λέξεις μόνο όπου πιστεύουμε ότι θα έχουν διάρκεια. Η κουλτούρα του Διαδικτύου αλλάζει την αγγλική γλώσσα και το αποτέλεσμα είναι συναρπαστικό να το παρατηρήσουμε και να το αποτυπώσουμε στο Λεξικό».