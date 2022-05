Meg Ryan: Η βασίλισσα των rom-com επιστρέφει στο είδος της (και πλέον σκηνοθετεί η ίδια)

Η Meg Ryan ετοιμάζει ρομαντική κομεντί με τον David Duchovny

Ενώ έχουμε στο μυαλό μας την Julia Roberts ως βασίλισσα των ρομαντικών κομεντί των 90s, νομίζω ότι ο τίτλος ανήκει δικαιωματικά στη Meg Ryan. When Harry Met Sally, You've Got Mail, Sleepless in Seattle, Kate and Leopold και πόσες ακόμη που μας στοίχειωσαν με το soundtrack τους (ναι, για το City of Angels λέω).

Η Meg Ryan δεν αρκέστηκε στην υποκριτική και το 2015 δοκίμασε τις σκηνοθετικές της ικανότητες με την ταινία Ithaca, στην οποία συμπρωταγωνιστούσε με τον παλιό της γνώριμο. Εκείνη η ταινία ήταν πολύ πιο βαριά και σκοτεινή από αυτό που είχαμε συνηθίσει, αλλά τώρα επιστρέφει στο είδος με το οποίο την αγαπήσαμε.

Δεν είναι μόνο ότι θα σκηνοθετήσει τη ρομαντική κομεντί What Happens Later. Είναι ότι θα συμπρωταγωνιστήσει με τον David Duchovny (σ'ευχαριστούμε γι αυτό Meg). Η ταινία βασίζεται στο θεατρικό έργο Shooting Star του Steven Dietz, οποίος συμμετείχε στο σενάριο.

Η 60χρονη ηθοποιός το ανακοίνωσε στον Instagram της, ποστάροντας την επίσημη αφίσα της ταινίας, με τη λεζάντα «Ξεκινάμε». Η αλήθεια είναι ότι η Ryan μας είχε προετοιμάσει το 2019, όταν είχε δηλώσει στο New York Times Magazine ότι γράφει μία rom-com ταινία και ελπίζει να τη σκηνοθετήσει. «Ξέρω ότι οι ρομαντικές κωμωδίες είναι ανάλαφρες, αλλά έχουν δομή και αρχιτεκτονική. Και δυστυχώς δεν το γνώριζα παλιότερα. Δεν νομίζω ότι τα πράγματα πρέπει να είναι μόνο τραγικά προκειμένου να θεωρηθούν βαθιά. Δείτε το παράδειγμα της Nora Ephron και πώς έβαλε τη σφραγίδα της σε αυτό το είδος».

Όσο για την πλοκή της ταινίας; «Η Willa παραμένει το ανεξάρτητο πνεύμα που ήταν, απαλλαγμένη από κάθε δεσμό. Ο Bill, που χώρισε πρόσφατα, επανεκτιμά τη ζωή και τη σχέση του με την κόρη και την πρώην σύζυγό του. Το μόνο που θέλουν είναι να γυρίσουν σπίτι, επειδή έχουν ξεμείνει σε ένα αεροδρόμιο, λόγω χιονοθύελλας, αλλά όσο περνά η νύχτα βλέπουν ότι γοητεύονται ο ένας από τον άλλο ξανά. Γυρίζουν στο παρελθόν και αναλογίζονται πώς θα ήταν αν ήταν μαζί. Όταν όμως οι εκδοχές της κοινής τους ιστορίας δεν ταιριάζουν, πώς θα προχωρήσουν;».

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει κάποια στιγμή το 2023, στις κινηματογραφικές αίθουσες και εμείς θα ξεκινήσουμε το ζέσταμα με έναν μαραθώνιο rom-com με τη Meg Ryan.