Ο Bruce Willis είναι ο πρώτος ηθοποιός που δημιουργεί «ψηφιακό κλώνο» για να παίζει στις ταινίες του

Mέσω της τεχνολογίας deepfake, ο Βruces Willis θα εξακολουθεί να εμφανίζεται σε ταινίες ακόμη και μετά την απόσυρσή του από τον κινηματογράφο εξαιτίας της διάγνωσής του με αφασία

Ο Βruce Willis είχε αποκαλύψει πριν από περίπου έναν χρόνο πως διαγνώσθηκε με αφασία (μια γλωσσική διαταραχή που προκαλείται από εγκεφαλική βλάβη και επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί), αλλά πως αυτό δεν θα τον σταματήσει από το να συνεχίσει, να εμφανίζεται σε ταινίες και διαφημιστικά spots. Και πώς θα γίνει αυτό;

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός, γίνεται ο πρώτος που πούλησε τα δικαιώματα της εικόνας του, και η εταιρεία Deepcake δημιούργησε έναν «ψηφιακό σωσία» του ηθοποιού. Πρόκειται στην ουσία για έναν «ψηφιακό κλώνο», ο οποίος θα μπορεί να εμφανίζεται ως Βruce Willis στο εκάστοτε πρότζεκτ, ακόμη και μετά την απόσυρση του ηθοποιού από τον κινηματογράφο. Εμείς μπορεί να βλέπουμε στην οθόνη τον Βruce, ενώ στην πραγματικότητα δεν θα είναι ο ίδιος ο ηθοποιός.

Bruce Willis can still appear in movies after selling his 'digital twin' to Deepcake before aphasia diagnosis https://t.co/4wZXzbeyST