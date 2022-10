Η Tina Turner έγινε Barbie στα 82 της

H Mattel γιορτάζει την Tina Turner

Η Tina Turner μόλις έγινε Barbie με αφορμή την 40η επέτειο του τραγουδιού της "What's Love Got To Do With It". Πίσω από την πρωτοβουλία, βρίσκεται η Mattel, η οποία αποφάσισε να την τιμήσει με ένα look που θυμίζει πολύ τη star και τις μουσικές της εμφανίσεις.

Η κούκλα φοράει ένα outfit σαν αυτό που φορούσε η Turner στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού, ένα κοντό μαύρο φόρεμα με ένα denim jacket, μαύρο καλσόν και μαύρες γόβες.

Simply the best 🎤 #Barbie honors the career of the “Queen of Rock ’n Roll” with a @TinaTurner doll. Wearing a look inspired by her style in the “What’s Love Got To Do With It” video, collectors & music fans alike can celebrate the icon with the new doll. https://t.co/3LynpigR7e pic.twitter.com/av0zv9HnAc